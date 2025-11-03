США позбудуться залежності від рідкоземів із Китаю
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати вже найближчими двома роками планують позбутися залежності від поставок рідкоземельних елементів із Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для CNN.
«Ми збираємося протягом одного-двох років рухатися з надсвітловою швидкістю та ухилитися від того меча, який Китай тримає над нами», — сказав Бессент, кажучи про постачання китайських рідкоземів до США.
Він підкреслив, що Сполучені Штати не хочуть розривати зв’язки з Китаєм, однак Вашингтону треба знижувати ризики, оскільки Пекін показав себе ненадійним партнером у багатьох сферах.
Також міністр додав, для розв’язання цього питання США хочуть об’єднатися з країнами демократичного світу, включно з Індією.
«Усі західні демократії, азіатські демократії та Індія приєднаються до нас, щоб створити власні ланцюжки поставок», — резюмував очільник Мінфіну США.
Нагадаємо, минулого тижня, 30 жовтня, президент США Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели першу особисту зустріч з 2019 року. Вона пройшла в південнокорейському місті Пусан і тривала 1 годину і 40 хвилин.
За її підсумками сторони заявили про «консенсус», а американський лідер назвав зустріч «приголомшливою», оцінивши її на 12 балів із десяти.
Під час спілкування з журналістами Трамп повідомив, що ухвалив рішення знизити мита, а Китай, у свою чергу, почне закуповувати величезні обсяги сої та інших сільгосптоварів у США.
Він також анонсував, що вже у квітні 2026 року знову відвідає Китай, а після — вже Сі Цзіньпін прилетить до Сполучених Штатів.
