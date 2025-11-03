США позбудуться залежності від рідкоземів із Китаю Сьогодні 20:20

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати вже найближчими двома роками планують позбутися залежності від поставок рідкоземельних елементів із Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю для CNN

«Ми збираємося протягом одного-двох років рухатися з надсвітловою швидкістю та ухилитися від того меча, який Китай тримає над нами», — сказав Бессент, кажучи про постачання китайських рідкоземів до США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати не хочуть розривати зв’язки з Китаєм, однак Вашингтону треба знижувати ризики, оскільки Пекін показав себе ненадійним партнером у багатьох сферах.

Також міністр додав, для розв’язання цього питання США хочуть об’єднатися з країнами демократичного світу, включно з Індією.

«Усі західні демократії, азіатські демократії та Індія приєднаються до нас, щоб створити власні ланцюжки поставок», — резюмував очільник Мінфіну США.

Нагадаємо, минулого тижня, 30 жовтня, президент США Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели першу особисту зустріч з 2019 року. Вона пройшла в південнокорейському місті Пусан і тривала 1 годину і 40 хвилин.

За її підсумками сторони заявили про «консенсус», а американський лідер назвав зустріч «приголомшливою», оцінивши її на 12 балів із десяти.

Під час спілкування з журналістами Трамп повідомив, що ухвалив рішення знизити мита, а Китай, у свою чергу, почне закуповувати величезні обсяги сої та інших сільгосптоварів у США.

Він також анонсував, що вже у квітні 2026 року знову відвідає Китай, а після — вже Сі Цзіньпін прилетить до Сполучених Штатів.

