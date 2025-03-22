Нідерланди виділяють кошти на підтримку української енергетики — Finance.ua

Нідерланди виділяють кошти на підтримку української енергетики Сьогодні 15:21 — Казна та Політика

Нідерланди виділяють кошти на підтримку української енергетики

Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України 65 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

За словами заступника міністра енергетики України Романа Андарака, цей внесок допоможе провести ремонтну кампанію, що триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам вдасться частково покрити нагальні потреби

Представниця Нідерландів своєю чергою наголосила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки Україні.

Також сторони обговорили потреби українського паливно-енергетичного сектору в обладнанні для газовидобувної галузі, яка останнім часом зазнає регулярних російських атак. Сторони домовилися детальніше вивчити можливості співпраці у цьому напрямку.

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За інформацією Міненерго, з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від Нідерландів 211 вантажів енергетичного обладнання загально вагою майже 3 тис. тонн, серед якого трансформатори, генератори, мобільна газова електростанція, кабель, арматура для повітряних ліній та інше устаткування, необхідне для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

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