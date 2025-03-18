Україна подала перший звіт до Енергетичного співтовариства — Finance.ua
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Україна подала перший звіт до Енергетичного співтовариства

Енергетика
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Україна підготувала та подала свій перший інтегрований звіт щодо виконання Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК).
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Зазначається, що 15 березня 2025 року Україна подала звіт до Енергетичного співтовариства на рівні з країнами Європейського Союзу, з дотриманням усіх європейських регламентів та законодавства. Розробку звіту забезпечувало Міністерство економіки України у співпраці з іншими профільними міністерствами та ЦОВВ.
«Перший інтегрований звіт щодо реалізації НПЕК, який ми підготували якісно і вчасно, попри стислі терміни, демонструє серйозність наших намірів інтегруватися в європейський енергетичний та кліматичний простір. Це результат ефективної комплексної міжвідомчої співпраці, який ляже в основу середньострокового економічного планування на найближчі роки», — зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
Документ складається з 23 тематичних додатків, що охоплюють розвиток відновлюваної енергетики, функціонування ринків електроенергії та природного газу, забезпечення енергетичної безпеки, декарбонізацію економіки, енергоефективність та впровадження інновацій в енергетичному секторі.
25 червня 2024 року Кабінет Міністрів України схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року. Україна розробила НПЕК відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2018/1999 та з урахуванням найкращих практик країн-членів ЄС, у рамках своїх зобов’язань як договірної сторони Енергетичного Співтовариства та у процесі набуття членства в ЄС.
За матеріалами:
Укрінформ
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