Нічна атака рф обійшлася Україні у 80 мільйонів євро — Зеленський

117
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що нічна атака російських військ проти 20 січня обійшлася Україні приблизно у 80 мільйонів євро. Це лише вартість використаних ракет систем протиповітряної оборони (ППО).
Про це глава держави розповів у відповіді на запитання журналістів, передає hromadske.
«Уявіть собі, це вартість цих ракет. І щодня ми робимо все, щоб отримувати відповідні ракети, відповідний захист для людей. І чому ми так боремось за те, щоб ця війна закінчилась якомога швидше? Тому що передусім ми втрачаємо людей, але також дуже складно знаходити ці ракети, дуже складно відвоювати всі гроші на ці ракети. Це дуже дорога російська розкіш — війна. А для нас це велика втрата», — сказав він.

Що відомо про атаку в ніч на 20 січня

У ніч проти 20 січня війська рф запустили по українських регіонах 339 безпілотників та 34 ракети різних типів: протикорабельну ракету «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М"/С-300, крилаті ракети Х-101.
Під ударом були Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина, Рівненщина та інші області.
Внаслідок атаки на столицю без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них — будинки, куди повертали теплопостачання після минулої атаки 9 січня. На вечір 19 січня без тепла залишалися всього 16 будинків.
Як повідомили у Київводоканалі, наразі водопостачання відсутнє майже у всій Лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони). Житловий масив Троєщина на зниженому тиску води.
Кілька українських електричних підстанцій, які мають ключове значення для забезпечення ядерної безпеки, пошкоджені внаслідок російських ударів, повідомило МАГАТЕ.
За матеріалами:
hromadske
