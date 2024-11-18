NHK: Японія має намір посилити санкції проти рф і КНДР через їхню співпрацю — Finance.ua

NHK: Японія має намір посилити санкції проти рф і КНДР через їхню співпрацю Сьогодні 15:30 — Світ

NHK: Японія має намір посилити санкції проти рф і КНДР через їхню співпрацю

Уряд Японії розглядає можливість посилення санкцій проти росії та Північної Кореї (КНДР) через розвиток їхньої співпраці.

Про це повідомив японський суспільний мовник з посиланням на джерела.

Як пише видання, в Токіо стурбовані тим, що взаємодія москви і Пхеньяна впливає на безпеку в Європі та Азії, а також вважають, що це «порушує міжнародне право».

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Японія вже запровадила кілька обмежувальних заходів на експорт та імпорт, а також заморожування активів фізичних осіб та організацій.

Мовник зазначає, що Токіо має намір координувати свої дії з іншими країнами, зокрема членами G7.

Раніше рф і КНДР ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Згідно з документом сторони на постійній основі підтримуватимуть і розвиватимуть відносини загального стратегічного партнерства, засновані на принципах взаємної поваги державного суверенітету і територіальної недоторканності.

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Договір, зокрема, передбачає негайне надання військової та іншої допомоги, якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу відповідно до статті 51 Статуту ООН. Крім того, вони зобов’язуються не укладати з третіми державами угоди, спрямовані проти суверенітету, безпеки, територіальної недоторканності, права на вільний вибір і розвиток політичної, соціальної, економічної та культурної систем іншої сторони.

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