NHK: Японія має намір посилити санкції проти рф і КНДР через їхню співпрацю — Finance.ua
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NHK: Японія має намір посилити санкції проти рф і КНДР через їхню співпрацю

Світ
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NHK: Японія має намір посилити санкції проти рф і КНДР через їхню співпрацю
NHK: Японія має намір посилити санкції проти рф і КНДР через їхню співпрацю
Уряд Японії розглядає можливість посилення санкцій проти росії та Північної Кореї (КНДР) через розвиток їхньої співпраці.
Про це повідомив японський суспільний мовник з посиланням на джерела.
Як пише видання, в Токіо стурбовані тим, що взаємодія москви і Пхеньяна впливає на безпеку в Європі та Азії, а також вважають, що це «порушує міжнародне право».
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Японія вже запровадила кілька обмежувальних заходів на експорт та імпорт, а також заморожування активів фізичних осіб та організацій.
Мовник зазначає, що Токіо має намір координувати свої дії з іншими країнами, зокрема членами G7.
Раніше рф і КНДР ратифікували угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. Згідно з документом сторони на постійній основі підтримуватимуть і розвиватимуть відносини загального стратегічного партнерства, засновані на принципах взаємної поваги державного суверенітету і територіальної недоторканності.
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Договір, зокрема, передбачає негайне надання військової та іншої допомоги, якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу відповідно до статті 51 Статуту ООН. Крім того, вони зобов’язуються не укладати з третіми державами угоди, спрямовані проти суверенітету, безпеки, територіальної недоторканності, права на вільний вибір і розвиток політичної, соціальної, економічної та культурної систем іншої сторони.
За матеріалами:
suspilne.media
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