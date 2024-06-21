Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку війни рф проти України — Finance.ua
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Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку війни рф проти України

Фондовий ринок
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Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку війни рф проти України
Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку війни рф проти України
Японія запровадила санкції проти низки іноземних компаній за їх підтримку російського вторгнення в Україну і, зокрема, вперше наклала торгові обмеження на виробників мікроелектроніки з Китаю.
Про це з посиланням на японське міністерство закордонних справ повідомляє Reuters.
Токіо вніс до санкційного списку гонконзьку Asia Pacific Links, яка постачає мікрочипи для російських дронів, та компанію з материкового Китаю Yilufa Electronics Limited.
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Крім них торговельні обмеження запроваджені проти фірм-постачальників російського військово-промисловому комплексу із Казахстану, Узбекистану та Індії.
Нові японські санкції відповідають раніше запровадженим іншими країнами, включаючи Сполучені Штати, й забороняють компаніям із Японії вести бізнес із переліченими у списку підприємствами.
В адміністрації США неодноразово заявляли, що Китай підтримує війну росії в Україні, надаючи масштабну допомогу ВПК країни-агресора постачанням критично необхідних деталей для виробництва зброї.
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Минулого тижня Сполучені Штати в черговому раунді розширення санкцій проти росії вказали і кілька китайських виробників напівпровідникової продукції, які продають її москві.
За матеріалами:
Укрінформ
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