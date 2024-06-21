Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку війни рф проти України — Finance.ua

Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній за підтримку війни рф проти України
Японія запровадила санкції проти низки іноземних компаній за їх підтримку російського вторгнення в Україну і, зокрема, вперше наклала торгові обмеження на виробників мікроелектроніки з Китаю.
Про це з посиланням на японське міністерство закордонних справ повідомляє Reuters.
Токіо вніс до санкційного списку гонконзьку Asia Pacific Links, яка постачає мікрочипи для російських дронів, та компанію з материкового Китаю Yilufa Electronics Limited.
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Крім них торговельні обмеження запроваджені проти фірм-постачальників російського військово-промисловому комплексу із Казахстану, Узбекистану та Індії.
Нові японські санкції відповідають раніше запровадженим іншими країнами, включаючи Сполучені Штати, й забороняють компаніям із Японії вести бізнес із переліченими у списку підприємствами.
В адміністрації США неодноразово заявляли, що Китай підтримує війну росії в Україні, надаючи масштабну допомогу ВПК країни-агресора постачанням критично необхідних деталей для виробництва зброї.
Минулого тижня Сполучені Штати в черговому раунді розширення санкцій проти росії вказали і кілька китайських виробників напівпровідникової продукції, які продають її москві.
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