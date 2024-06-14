Канада запровадила нові санкції проти російського ВПК та порушників обмежень — Finance.ua

Канада запровадила нові санкції проти російського ВПК та порушників обмежень Сьогодні 10:32 — Світ

Канада запровадила нові санкції проти російського ВПК та порушників обмежень

Канада запровадила додаткові санкції проти російського військово-промислового комплексу та суб’єктів, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ росії до санкційних товарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

Читайте також США посилили санкції проти росії

Зазначається, що нові санкції ці санкції спрямовані проти багатьох фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій.

За словами міністерки закордонних справ Канади Мелані Джолі, санкції також стосуються підприємств російського ВПК, які постачають ключові технології та електричні компоненти для підтримки військових зусиль росії.

Крім того, санкції спрямовані на суб’єктів, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ москви до санкційних товарів або до доходів від нафти, проданої за цінами, що перевищують встановлені G7 граничні ціни.

Читайте також Велика Британія розширила санкції проти рф

Відповідно обмеження також включає заборону на експорт верстатів з числовим програмним управлінням, які росія може використовувати у виробництві та виготовленні зброї.

«Нові санкції відображають наші давні зусилля, спрямовані на те, щоб підірвати здатність президента путіна вести незаконну війну, в тому числі шляхом проведення грубих дезінформаційних кампаній. Наше послання путіну є чітким: виведіть свої військові та маріонеткові сили з України. Канада разом зі своїми міжнародними партнерами продовжуватиме підтримувати Україну та її народ» — додала Джолі.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.