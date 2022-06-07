NFT-платформа OpenSea блокує російських користувачів — Finance.ua

NFT-платформа OpenSea блокує російських користувачів

Вчора 04:45 — Фінтех і Картки

NFT-платформа OpenSea блокує російських користувачів

Платформа для випуску та торгівлі NFT OpenSea почала блокувати та видаляти облікові записи російських користувачів без попередження та подальших пояснень.

Перші випадки блокування у формі обмеження доступу російським користувачам було зафіксовано близько двох місяців тому. Як повідомили російські користувачі, тоді при зверненні до OpenSea вони отримували повідомлення про тимчасову недоступність ресурсу з технічних причин.

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Проте вже з середини квітня OpenSea почала повністю блокувати облікові записи клієнтів із росії. «Ваш обліковий запис було заблоковано, тому що суперечить нашим умовам надання послуг. Це означає, що у вас більше не буде доступу до вашого облікового запису OpenSea. Ваші колекції та будь-які предмети цих колекцій були видалені зі списку і не будуть доступні іншим користувачам», — повідомила OpenSea заблокованим.

При цьому гаманці, підключені API до OpenSea, просто не відкривалися. У разі звернення користувачів до служби техпідтримки платформа обмежувалася таким поясненням: «Обліковий запис був заблокований за порушення наших умов обслуговування». Розʼяснень або посилання на конкретне порушення не було.

Також стало неможливим проходження первинної верифікації при створенні нового облікового запису.

Аналогічні заходи блокування облікових записів OpenSea вжила в березні цього року проти громадян Ірану. Тоді представники платформи підтвердили, що маркетплейс змушений блокувати користувачів через санкції, запроваджені США.

«OpenSea блокує користувачів та території, внесені до списку санкцій США. Вони не можуть користуватися нашими сервісами, зокрема купівлею, продажем або передачею NFT через OpenSea. Якщо ми виявимо, що окремі особи порушують наші санкційні правила, ми негайно вживемо заходів для блокування відповідних облікових записів», — йдеться в заяві OpenSea.

Пʼятий пакет санкцій ЄС проти росії оголосили 8 квітня 2022 року. Крім вугільного ембарго й транспортної блокади, він забороняє надавати послуги гаманця, рахунку або зберігання криптоактивів російським фізичним особам або компаніям, якщо загальна вартість криптоактивів перевищує €10 000. Раніше обмеження стосувалися суми понад €100 000.

Раніше криптобіржа Binance обмежила доступ до своїх сервісів росіянам, що мають активи загальною вартістю понад €10 000. Користувачам акаунтів, які підпадають під обмеження, буде доступна лише функція виведення коштів.

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