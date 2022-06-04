Офісну будівлю у Нью-Йорку продадуть у вигляді NFT за 15 000 ETH — Finance.ua

Офісну будівлю у Нью-Йорку продадуть у вигляді NFT за 15 000 ETH

Вчора 04:00 — Фінтех і Картки

Компанія Okada & Company, що займається комерційною нерухомістю в Нью-Йорку, виставила на продаж 7-поверховий офісний будинок у вигляді NFT.

Приміщення площею 4301 кв.м розташоване в районі Челсі за кілька кроків від парку Медісон-сквер.

Токен розміщений на маркетплейсі OpenSea за 15 000 ETH (понад $26,4 млн на момент написання) і надає право на придбання фізичної будівлі.

Дані: OpenSea.

«Ви отримуєте нерухомість після придбання NFT. Ви можете жити у будинку або здати його в оренду. Це не просто дорогий jpeg», — написав у Twitter CEO агентства Кріс Окада.

Власник NFT має пройти стандартну процедуру для оформлення права власності.

Аукціон закінчується 1 липня.

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