Офісну будівлю у Нью-Йорку продадуть у вигляді NFT за 15 000 ETH — Finance.ua
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Офісну будівлю у Нью-Йорку продадуть у вигляді NFT за 15 000 ETH

Вчора 04:00Фінтех і Картки
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Компанія Okada & Company, що займається комерційною нерухомістю в Нью-Йорку, виставила на продаж 7-поверховий офісний будинок у вигляді NFT.
Приміщення площею 4301 кв.м розташоване в районі Челсі за кілька кроків від парку Медісон-сквер.
Токен розміщений на маркетплейсі OpenSea за 15 000 ETH (понад $26,4 млн на момент написання) і надає право на придбання фізичної будівлі.
Дані: OpenSea. Дані: OpenSea.
«Ви отримуєте нерухомість після придбання NFT. Ви можете жити у будинку або здати його в оренду. Це не просто дорогий jpeg», — написав у Twitter CEO агентства Кріс Окада.
Власник NFT має пройти стандартну процедуру для оформлення права власності.
Аукціон закінчується 1 липня.

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За матеріалами: Forklog
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