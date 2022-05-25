Binance, Kalush та інші артисти запускають NFT-колекцію “Міста-герої” — Finance.ua
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Binance, Kalush та інші артисти запускають NFT-колекцію “Міста-герої”

Вчора 16:19Фінтех і Картки
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Binance, Kalush та інші артисти запускають NFT-колекцію “Міста-герої”Binance, Kalush та інші артисти запускають NFT-колекцію “Міста-герої”
NFT-маркетплейс Binance оголосив про запуск колекції NFT від провідних українських художників.
Колекція ілюстрацій від провідних українських художників присвячена 12 українським містам-героям і покликана привернути увагу громадськості до завданих руйнувань від війни.
Кожне місто-герой підтримає зірка-амбасадор. Серед них: переможець Євробачення 2022, гурт Kalush Orchestra, рок-гурт The Hardkiss, Один в каное, Monatik, Onuka, Pianoboy, Aнтитіла, Сергій Бабкін, Aртем Півоваров та інші.
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Колекцію побудовано за принципом функціональних NFT. Кожен хто придбає токен, також отримає ексклюзивний набір мерчу з автографом від свого кумира. Колекція буде лімітованою, тобто NFT кожного міста будуть доступні лише в 5 екземплярах.
Ілюстрації, що лягли в основу NFT, були створені провідними художниками України. Колекцію ілюстрацій створили: Гарькавець Ірина, Хмура Володимир, Рябова Світлана, Юлія Євтух, Мисик Катерина, Горященко Катерина, Ромащенко Катерина, Коробова Дарія, Анастасія Мельникова, Литовченко Софія.
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Кожен NFT є ексклюзивною роботою, і відображає авторське бачення митцем тих несправедливих руйнувань, яких війна завдає цим героїчним українським містам. Однак незмінним мотивом, що об’єднує всі 12 сюжетів — є надія на нашу перемогу, і повернення безтурботного щасливого життя у кожне із цих міст.
Аукціон розпочнеться 31 травня о 12:00 (за Києвом) і триватиме 7 днів. Весь прибуток від продажу колекції буде переказано у благодійний фонд Music Saves UA на допомогу постраждалим сім’ям у відповідних містах. Підтримати ініціативу можуть усі зареєстровані користувачі Binance.
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NFT-маркетплейс Binance використовує таку ж систему облікових записів, що й Binance.com. Поточні користувачі Binance можуть отримати доступ до майданчика і торгувати за допомогою своїх облікових записів на Binance. Нові користувачі можуть просто зареєструватися на Binance.com, щоб створити, або зареєструвати на платформі Binance свої NFT.

Довідка Finance.ua:

  • NFT-маркетплейс Binance пропонує відкритий майданчик для художників, творців, ентузіастів криптовалют, колекціонерів NFT і шанувальників творчості по всьому світу з найкращою ліквідністю та мінімальними комісіями;
  • Фестиваль Atlas — наймасштабніший фестиваль Східної Європи, який щорічно проходить у Києві в другий тиждень липня, починаючи з 2015 року.

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За матеріалами: Finance.ua
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