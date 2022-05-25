Binance, Kalush та інші артисти запускають NFT-колекцію “Міста-герої” — Finance.ua

Binance, Kalush та інші артисти запускають NFT-колекцію “Міста-герої”
NFT-маркетплейс Binance оголосив про
запуск колекції NFT від провідних
українських художників.
Колекція ілюстрацій
від провідних українських художників
присвячена 12 українським містам-героям
і покликана привернути увагу громадськості
до завданих руйнувань від війни.
Кожне
місто-герой підтримає зірка-амбасадор.
Серед них: переможець Євробачення 2022,
гурт Kalush Orchestra, рок-гурт The Hardkiss, Один в
каное, Monatik, Onuka, Pianoboy, Aнтитіла, Сергій
Бабкін, Aртем Півоваров та інші.
Колекцію
побудовано за принципом функціональних
NFT. Кожен хто придбає токен, також отримає
ексклюзивний набір мерчу з автографом
від свого кумира. Колекція буде
лімітованою, тобто NFT кожного міста
будуть доступні лише в 5 екземплярах.
Ілюстрації,
що лягли в основу NFT, були створені
провідними художниками України. Колекцію
ілюстрацій створили:Гарькавець Ірина, Хмура Володимир,
Рябова Світлана, Юлія Євтух, Мисик
Катерина, Горященко Катерина, Ромащенко
Катерина, Коробова Дарія, Анастасія
Мельникова, Литовченко Софія.
Кожен
NFT є ексклюзивною роботою, і відображає
авторське бачення митцем тих несправедливих
руйнувань, яких війна завдає цим героїчним
українським містам. Однак незмінним
мотивом, що об’єднує всі 12 сюжетів — є
надія на нашу перемогу, і повернення
безтурботного щасливого життя у кожне
із цих міст.
Аукціон
розпочнеться31 травня о 12:00 (за Києвом)
і триватиме 7 днів. Весь прибуток від
продажу колекції буде переказано у
благодійний фонд Music
Saves UA на
допомогу постраждалим сім’ям у
відповідних містах. Підтримати ініціативу
можуть усі зареєстровані користувачі
Binance.
NFT-маркетплейс
Binance використовує таку ж систему облікових
записів, що й Binance.com. Поточні користувачі
Binance можуть отримати доступ до майданчика
і торгувати за допомогою своїх облікових
записів на Binance. Нові користувачі можуть
просто зареєструватися на Binance.com, щоб
створити, або зареєструвати на платформі
Binance свої NFT.
Довідка Finance.ua:
NFT-маркетплейс
Binance пропонує відкритий майданчик для
художників, творців, ентузіастів
криптовалют, колекціонерів NFT і
шанувальників творчості по всьому світу
з найкращою ліквідністю та мінімальними
комісіями;
Фестиваль
Atlas — наймасштабніший фестиваль Східної
Європи, який щорічно проходить у Києві
в другий тиждень липня, починаючи з 2015
року.