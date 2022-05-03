Як інвестувати, заробляти в NFT: ризики (інфографіка) — Finance.ua

Як інвестувати, заробляти в NFT: ризики (інфографіка)

Вчора 19:00 — Фінтех і Картки

Заробляти на NFT бажають не лише колекціонери, а й великі компанії.

Зазвичай бренди продають токени на ексклюзивні товари, що існують у реальному світі. Але іноді і на об’єкти, що не існують у реальному світі.

Будь-хто може купити віртуальні кросівки The Gucci Virtual 25 за $12,99 або CryptoKicks від Nike за $7200.

Як і будь-який інший актив, NFT-токен можна купити та продати. Переважна більшість купують токени для того, щоб продати їх дорожче. Зараз ринок явно на підйомі, і багато інвесторів бачать у цьому можливість заробити.

Щоб інвестувати в NFT, потрібно пройти ту саму процедуру, яка описана вище. Тільки не завантажувати свої роботи, лише купувати чужі.

Ризики інвестування у NFT

Не варто думати, що цей ринок є новим ельдорадо, на якому кожен може швидко стати мільйонером. Як і скрізь, є суттєві ризики, і перш ніж інвестувати в NFT, це потрібно розуміти.

Цілком природно, що увагу привертають саме крайні випадки... І ми постійно зустрічатимемо в новинах історію про те, як 12-річна дівчинка заробила $1,6 мільйона на продажу своїх малюнків у вигляді NFT. Або про те, що прибутковість колекції NFT картинок CryptoPunks склала понад 700 000%.

Але треба усвідомлювати, що це саме крайні випадки, і орієнтуватися на них не варто.

Статистика продажів NFT на платформі OpenSea показує, що більш ніж 60% угод здійснюється з токенами вартістю до 200 доларів США, і ще третина токенів торгуються за цінами, меншими за 100 доларів. А на долю справді великих угод залишається зовсім небагато.

Так з чим ми маємо справу, з новим перспективним ринком чи бульбашкою, спричиненою хайпом і бажанням швидко заробити на NFT картинках?

Багато аналітиків вважають, що NFT — це бульбашка, яка скоро лусне. Але не варто забувати, що такі самі думки висловлювалися і з приводу Bitcoin свого часу.

Напевно, багато критиків мріяли б повернутися хоча б у 2017 рік та купити Bitcoin за 5 тис. доларів. Зараз його ціна коливається близько позначки 40 тис. доларів.

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