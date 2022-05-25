Що таке NFT та їх перспективи — Finance.ua

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Що таке NFT та їх перспективи

Вчора 10:30Фінтех і Картки
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Що таке NFT та їх перспективиЩо таке NFT та їх перспективи
NFT (non-fungible token — невзаємозамінний токен) — вид криптографічних токенів, кожен екземпляр яких є унікальним (специфічним) і не може бути обміняний або заміщений іншим аналогічним токеном.
Про це сказано в матеріалі Finance.ua Ethereum: чого чекати від «криптовалюти № 2».
Невзаємозамінний токен є криптографічним сертифікатом цифрового об’єкта з можливістю передавати сертифікат через механізм, що застосовується в криптовалютах. Сам собою токен не є підтвердженням права на володіння цифровим активом у контексті законодавства про авторське право. NFT не перешкоджає копіюванню об’єкта, він лише закріплює за власником «цифрову фішку», створену на основі одного з екземплярів цифрового артефакту.
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Також немає перешкод для формування декількох різних токенів для одного й того самого файлу. Але якщо учасники погоджуються, що NFT може формувати тільки реальний власник і подальша передача NFT відбувається тільки у зв’язку з передачею відповідних прав на вихідний цифровий об’єкт, тоді NFT може виконати роль маркера, що вказує на поточного власника об’єкта.
Перші смарт-контракти NFT на блокчейні Ethereum було створено у 2017 році.
У 2021 році вперше у світі матеріальний витвір мистецтва (картину Бенксі Morons) перетворено на цифровий актив — створено невзаємозамінний токен, а оригінальний матеріальний екземпляр твору було спалено.
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Цього року почався справжній бум на NFT, а вони стали різко зростати в ціні. Продажі NFT, від мультяшних мавп до відеокліпів, досягли в 2021 майже 25 млрд дол., оскільки популярність криптоактиву різко зросла.
Ціни на деякі NFT, що являють собою цифровий об’єкт, такий як зображення, відео або навіть земля у віртуальних світах, торік зростали дуже швидко. При цьому жодні фізичні об’єкти не переходили з рук до рук.Ставитися до цього можна по-різному, але вже очевидно одне: світ отримав нову іграшку, нову «піраміду» — і все це завдяки Ethereum та створеному на його основі блокчейну.
За матеріалами: Finance.ua
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