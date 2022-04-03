NFT-музей війни зібрав понад 600 тисяч доларів на підтримку України — Finance.ua
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NFT-музей війни зібрав понад 600 тисяч доларів на підтримку України

Вчора 17:21Казна та Політика
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NFT-музей війни за перший день продажу віртуальних експонатів зібрав понад 600 тис доларів на підтримку України.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Перший у світі NFT-музей війни зібрав понад 600 тисяч доларів на підтримку Україн. Таку суму музей зібрав за перший день продажу віртуальних експонатів. Усього придбали 1282 цифрові мистецькі твори. Зібрані кошти надійдуть до криптовалютного фонду, який створила українська криптобіржа KUNA, на підтримку української армії та цифрового й кіберспротиву», — написав міністр.
«Ми стали першими, хто поєднав технологію блокчейн та сучасне мистецтво, щоб задокументувати історичну правду про війну рф проти України. Відвідати NFT-музей або ж придбати цифровий мистецький твір можна за посиланням», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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