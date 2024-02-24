Незважаючи на зниження продажів, у Японії продовжують інвестувати у виробництво електромобілів — Finance.ua
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Незважаючи на зниження продажів, у Японії продовжують інвестувати у виробництво електромобілів

Технології&Авто
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Незважаючи на зниження продажів, у Японії продовжують інвестувати у виробництво електромобілів
Незважаючи на зниження продажів, у Японії продовжують інвестувати у виробництво електромобілів, Фото: automoto.ua
​​Японські автомобільні компанії продовжують інвестувати в електромобілі, незважаючи на зниження продажів. Вони розуміють, що покупці машин не готові повністю перейти на електрику.
Про це пише AutomotiveNewsEurope.
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«Велика кількість споживачів постраждали від високої інфляції та процентних ставок і переконані в тому, що електромобілі є недосяжними, а деякі автовиробники ще не випустили продукти, що подобаються не тільки покупцям предметів розкоші», — зазначається у виданні.
Але японці продовжують вкладатися у виробництво електромобілів.
Слабша єна сприяє збільшенню прибутків у всьому автомобільному секторі Японії, даючи компаніям можливість чекати часу для нарощування потужностей і розробки електромобілів більш зваженими темпами.
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«Клієнт вирішує швидкість електрифікації», — вважають у Nissan.
Компанія очікує на стале зростання попиту на електромобілі у довгостроковій перспективі. Про це свідчить інвестування 2 трлн ієн у 2021 році на прискорення електрифікації протягом п’яти років. Nissan планує інвестувати ще, щоб запропонувати правильні продукти своїм клієнтам.
Схоже, що і Toyota, яка лише у 2022 році випустила свій перший електромобіль для масового ринку — bZ4X, дотримується такої самої тактики. Така політика компанії допомогла їй досягти рекордних продажів гібридів.
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Автовиробник Honda повідомляє, що їй було відомо про можливе уповільнення виробництва електромобілів. Однак, незважаючи на це, обіцяє продовжувати просувати свою виважену стратегію щодо електромобілів.
Subaru запевняє, що компанія врахувала ймовірність того, що ринок електромобілів досягне плато зростання, коли створювала свій інвестиційний план в $10 млрд для електрифікації.
За матеріалами:
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