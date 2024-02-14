Франція зупиняє програму субсидування електромобілів на 2024 рік — Finance.ua

Франція зупиняє програму субсидування електромобілів на 2024 рік Сьогодні 04:44 — Технології&Авто

Франція зупиняє програму субсидування електромобілів на 2024 рік

Усього через чотири місяці після того, як прем'єр-міністр Франції оголосив про нову програму субсидій для електромобілів, щоб стимулювати водіїв переходити на електричний транспорт, уряд припиняє дію дисконтної програми, принаймні до кінця року.

22 жовтня 2023 року уряд представив нову програму «соціального лізингу» для жителів Франції з метою надання виплат у розмірі 100 євро на місяць для водіїв з низькими доходами з початковими внесками, субсидованими місцевим урядом.

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Автовиробники взяли цільові ціни та зуміли ще більше знизити ці ціни, надавши відповідним водіям варіанти оренди електромобілів за ціною від 40 євро з включеною в цю суму безкоштовною зарядкою.

Щоб отримати право на участь у програмі, жителі Франції повинні мати річний дохід не більше 15 400 євро, проїжджати понад 8 000 км на рік і жити на відстані не менше 15 км від місця роботи. Ті, хто відповідає вимогам, можуть скористатися перевагами трирічної оренди з можливістю придбання свого електромобіля після цього. Договір також покриває витрати на страхування.

Французький уряд поставив початкові цілі щодо кількості доступних орендованих електромобілів цього року, оскільки автовиробники працювали над поставкою достатньої кількості транспортних засобів, які відповідають вимогам, щоб програма фактично розпочалася, але, схоже, їх математика була неправильною.

Неочікувано велика кількість громадян Франції подала заявку на програму субсидування електромобілів, що змусило чиновників трохи розширити програму, перш ніж призупинити її взагалі. Франція спочатку передбачила в бюджеті 1,5 мільярда євро для субсидування 20 000 орендних угод цього року, але попит на програму був вищим, ніж очікувалося.

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Уряд Франції стверджує, що в цьому році розширить програму оренди на 50 000 електромобілів, а потім припинить програму субсидій, коли ця кількість буде досягнута. Відповідні умови оренди знову стануть доступними у 2025 році.

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