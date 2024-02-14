Франція зупиняє програму субсидування електромобілів на 2024 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Франція зупиняє програму субсидування електромобілів на 2024 рік

Технології&Авто
15
Франція зупиняє програму субсидування електромобілів на 2024 рік
Франція зупиняє програму субсидування електромобілів на 2024 рік
Усього через чотири місяці після того, як прем'єр-міністр Франції оголосив про нову програму субсидій для електромобілів, щоб стимулювати водіїв переходити на електричний транспорт, уряд припиняє дію дисконтної програми, принаймні до кінця року.
22 жовтня 2023 року уряд представив нову програму «соціального лізингу» для жителів Франції з метою надання виплат у розмірі 100 євро на місяць для водіїв з низькими доходами з початковими внесками, субсидованими місцевим урядом.
Читайте також
Автовиробники взяли цільові ціни та зуміли ще більше знизити ці ціни, надавши відповідним водіям варіанти оренди електромобілів за ціною від 40 євро з включеною в цю суму безкоштовною зарядкою.
Щоб отримати право на участь у програмі, жителі Франції повинні мати річний дохід не більше 15 400 євро, проїжджати понад 8 000 км на рік і жити на відстані не менше 15 км від місця роботи. Ті, хто відповідає вимогам, можуть скористатися перевагами трирічної оренди з можливістю придбання свого електромобіля після цього. Договір також покриває витрати на страхування.
Читайте також
Французький уряд поставив початкові цілі щодо кількості доступних орендованих електромобілів цього року, оскільки автовиробники працювали над поставкою достатньої кількості транспортних засобів, які відповідають вимогам, щоб програма фактично розпочалася, але, схоже, їх математика була неправильною.
Неочікувано велика кількість громадян Франції подала заявку на програму субсидування електромобілів, що змусило чиновників трохи розширити програму, перш ніж призупинити її взагалі. Франція спочатку передбачила в бюджеті 1,5 мільярда євро для субсидування 20 000 орендних угод цього року, але попит на програму був вищим, ніж очікувалося.
Читайте також
Уряд Франції стверджує, що в цьому році розширить програму оренди на 50 000 електромобілів, а потім припинить програму субсидій, коли ця кількість буде досягнута. Відповідні умови оренди знову стануть доступними у 2025 році.
Щоб почувати себе безпечно за кермом не тільки в Україні, а й за кордоном, рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб'єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Замовити підтримку Finance.ua Assistance

За матеріалами:
Autogeek
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.