Запуск електрокара Apple відклали — Finance.ua

Запуск електрокара Apple відклали Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Запуск електрокара Apple відклали

Компанія Apple Inc. переглянула свої плани щодо запуску електромобіля під кодовою назвою Project Titan. Очікуваний реліз повністю безпілотного транспортного засобу відкладено до 2028 року. Спершу Apple має намір представити електромобіль, оснащений вдосконаленою системою допомоги водієві, що не матиме початково передбачених можливостей повного автопілота.

Про це повідомляє Bloomberg

Проект Titan, розпочатий у 2014 році, протягом багатьох років зазнавав численних затримок, управлінських змін, звільнень і стратегічних зрушень. Кевін Лінч, віце-президент Apple, очолив проєкт у 2021 році, але компанія продовжує боротися з викликами, як повідомляє Bloomberg.

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Спочатку Apple прагнула створити систему автопілота п’ятого рівня, яка уможливила б повністю автономне водіння, але тепер її амбіції дещо стихли. Нова стратегія з’явилася в результаті семінарів за участю ради директорів Apple, генерального директора Тіма Кука та керівника проєкту Кевіна Лінча. Рішення було прийнято після багатомісячного тиску з боку ради директорів щодо напряму проєкту.

Згідно з новим планом, електромобіль Apple буде оснащений системою допомоги водієві рівня 2+, що відповідає можливостям електромобілів Tesla. Відтак Apple відійшла від попередньої мети досягти третього рівня автопілота до кінця 2026 року, зосередившись на більш традиційних технологіях допомоги водієві.

Попри те, що це одна з найдорожчих науково-дослідницьких програм Apple, Project Titan стикається з постійними проблемами. Компанія інвестувала значні суми грошей в різні аспекти, включаючи силові агрегати, обладнання, програмне забезпечення для самокерованого водіння, дизайн інтер'єру та інші компоненти. Проєкт ще не вийшов за рамки стадії прототипу.

Невизначеність навколо проєкту Titan призвела до відходу колишнього керівника Дага Філда у 2021 році, який, як повідомляється, сумнівався у формальному схваленні випуску автомобіля. Нинішній план, хоч і є оптимістичним, але деякі керівники Apple скептично ставляться до нього, сумніваючись у його потенційній прибутковості порівняно з ринками iPhone.

А проте, Apple прагне позиціонувати свій електромобіль за ціною близько 100 000 доларів США як продукт, подібний до Tesla, у конкурентному секторі електромобілів. Компанія планує вирізняти автомобіль завдяки витонченому дизайну, вдосконаленим системам безпеки та унікальному користувацькому інтерфейсу.

Телеканал 24 За матеріалами:

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