Скільки платять в Amazon, Apple, Google, Meta та Microsoft — дослідження Blind Сьогодні 13:28 — Особисті фінанси

Скільки платять в Amazon, Apple, Google, Meta та Microsoft — дослідження Blind

Для багатьох технічних спеціалістів робота в одній з найвідоміших технологічних компаній є метою всього життя. Але скільки насправді платять такі компанії, як Apple, Microsoft та Google, і як ця компенсація зростає з досвідом?

Компанія Blind , що анонімно опитує перевірених технічних спеціалістів з різних питань, включаючи їхню заробітну плату, нещодавно проаналізувала середню заробітну плату в компаніях Amazon, Apple, Google, Meta та Microsoft. Ось результати; завітайте на сам сайт, щоб побачити ці суми компенсацій у вигляді графіку

Блінд виявив, що культура цих компаній має значний вплив на оплату праці.

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«Просування по службі може зайняти більше часу в Amazon. Amazon також має широкі діапазони оплати праці для інженерів, тому загальна компенсація може сильно відрізнятися», — додається в примітці, що супроводжує дані.

Загальна компенсація Apple може бути менш конкурентоспроможною, ніж у конкурентів, але рівні посад і діапазони оплати праці в них послідовні та справедливі.

Тим часом компенсація Google була відносно «збалансованою або послідовною» порівняно з аналогами.

«Якщо ви хочете швидко просуватися по кар'єрних сходах і заробляти при цьому експоненціально більше готівки, Meta — компанія для вас», — пишуть дослідники про компанію Марка Цукерберга.

Рейтинг і рівні оплати праці в Microsoft дивним чином розташовані один над одним.

«Microsoft має багато рівнів посад для інженерів-програмістів, що могло б дати компанії більше гнучкості для просування по службі, — пояснюють аналітики Blind. — Однак їхня загальна компенсація нижча, ніж у їхніх колег на всіх рівнях, аж до штатного інженера-програміста».

Дослідники нагадують, що наприкінці 2022 та на початку 2023 року багато з найбільших технологічних компаній провели масові звільнення, скоротивши десятки тисяч робочих місць. Однак, на думку аналітиків, ці компанії повинні продовжувати наймати працівників, щоб реалізовувати свої довгострокові стратегії та випереджати конкурентів, особливо в таких «гарячих» сферах, як штучний інтелект (ШІ) та машинне навчання.

«Якщо ви прагнете працювати в технологічному гіганті на кшталт Google чи Amazon, слідкуйте за їхніми вакансіями — рано чи пізно там може з’явитися посада, яка відповідатиме вашим навичкам», — йдеться у звіті.

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