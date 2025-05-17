Netflix запускає вертикальну стрічку відео у стилі TikTok — Finance.ua

Netflix запускає вертикальну стрічку відео у стилі TikTok
Компанія Netflix розпочне тестування стрічки вертикальних відео у своєму мобільному додатку, щоб допомогти глядачам відкрити для себе щось нове для перегляду. Нововведення нагадує соцмережу TikTok.
Про це пише The Verge.
Тестування розпочнеться «найближчими тижнями». Елементи керування знаходитимуться в правому нижньому куті екрана, як і в TikTok.
Як це працюватиме
Як зазначається, користувач зі стрічки кліпів зможе одразу перейти до перегляду серіалу чи фільму, або ж додати його до списку збережених для подальшого перегляду чи надіслати кліп другові.
«Ми знаємо, що гортання вертикальної стрічки в додатках соціальних мереж — це простий спосіб переглядати відеоконтент», — прокоментувала головна директора з продуктів Юніс Кім.
Згідно з повідомленням, це не вперше, коли Netflix експериментує зі стрічкою зразка TikTok.
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У 2021 році стримінг дебютував зі стрічкою «Швидкий сміх», орієнтованою на комедії, а пізніше — з функцією «Дитячі кліпи» для дитячих програм.
Netflix також оголосив про випуск оновленого дизайну свого телевізійного додатку.
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