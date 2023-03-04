Нерухомість за кордоном: в яких країнах і за скільки українці купують житло — Finance.ua

Нерухомість за кордоном: в яких країнах і за скільки українці купують житло Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Нерухомість за кордоном: в яких країнах і за скільки українці купують житло

У звʼязку з повномасштабним вторгненням росії в Україну кожний восьмий українець виїхав за кордон. Більшість біженців оселились в країнах Європи та Азії.

За рік після початку війни більшість громадян встигли соціалізуватись — вчать мову, знайшли роботу, діти відвідують навчальні заклади. Повертатись до завершення війни не планують 50% біженців, а кожний 10-й українець прийняв рішення залишитись жити за кордоном назавжди. Саме тому наші співгромадяни все частіше купують нерухомість за кордоном і якщо раніше більше цікавилися інвестиційною привабливістю житла, то зараз в основному обирають для власного проживання.

Найдешевше житло у Румунії, Болгарії та Грузії. Натомість в Чехії, Польщі та Словаччини ціни достатньо високі, а житло у Великій Британії можуть дозволити собі лише доволі забезпечені українці.

Скільки коштує нерухомість у Берліні, Варшаві, Софії, Празі, Братиславі чи Тбілісі? Більше детально далі.

Польща

Значна частина українських біженців, більше мільйона осіб, оселились у Польщі. Також в країні мешкає багато українців, які переїхали сюди в останні 3-7 років. Саме ці дві категорії наших співгромадян наразі виступають найактивнішими покупцями житла у Польщі.

В основному українці віддають перевагу житлу площею від 30 до 70м². Однокімнатна квартира площею 35м² у спальному районі Варшави коштує близько $95 000. Ближче до центра міста ціни вище у середньому на 30%. Вторинний ринок дешевше за новобудови на 15-20%.

Безумовно Варшава найдорожче місто Польщі, тому, щоб заощадити кошти, можна розглядати придбання нерухомості в інших великих містах країни — Краків, Вроцлав, Гданськ, Познань чи Люблін. Інколи тут можна заощадити до 40% від вартості квартири у столиці.

Чехія

Нерухомість у Чехії значно дорожча, ніж у Польщі. Двокімнатна квартира з хорошим ремонтом у спальному районі Праги обійдеться українцю у $350 000, а невелика однокімнатна квартира-студія у центральній частині столиці $160 000. У невеликих містах Чехії ціни менші. Наприклад, в Остраві — третьому за розміром місті у Чехії, чисельність населення якого близько 300 тис. жителів, однокімнатна квартира коштує $58 000 −$72 000.

Важлива особливість: у Чехії дві форми власності — приватна та кооперативна. Приватна — українець купує у власність квартиру, а кооперативна — стає членом кооперативу та співвласником усього будинку. Деякі кооперативи не приймають до свого складу іноземців.

Німеччина

Українцям, які планують оселитися в Німеччині, для придбання студії площею 33м² у непоганому районі Берліна необхідно $130 000, двокімнатні апартаменти коштують від $160 000. У Мюнхені ціни набагато вищі. Вартість однокімнатної квартири у спальному районі міста площею 35м² стартує від $260 000, а двокімнатної — від $450 000. Також додатково покупцеві необхідно сплатити послуги брокера — 3,57% від вартості житла.

Болгарія

Більшість переселенців з України в Болгарії віддають перевагу нерухомості на березі моря, у курортних містах — Светі-Влас, Бургас та Сонячний берег. Окрім вдалого географічного розташування, ціни тут удвічі нижчі, ніж у столиці. Трикімнатна квартира на березі Чорного моря, у місті Светі-Влас коштує $75 000.

Румунія

У порівнянні з іншими країнами Європи, ціни на нерухомість у Румунії доволі доступні. Однокімнатна квартира у місті Сучава, яке розташоване недалеко від українського кордону, коштує $37 000-$40 000. Ціни на житло у Бухаресті, столиці Румунії стартують від $55 000.

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Словаччина

Ціни на нерухомість по всій території Словаччини, окрім столиці, переважно на одному рівні. Однокімнатна квартира площею 35м² з новим ремонтом у другому за величиною місті країни Кошице коштує близько $100 000.

У Братиславі ціни вищі, вартість однокімнатної квартири площею 40м² — $180 000. В історичному центрі міста трикімнатна квартира обійдеться українцю більш ніж у $500 000.

Іспанія

Українці, які планують купувати житло в Іспанії, віддають перевагу узбережжю Середземного моря. Також багато наших співгромадян обирають для життя сільськогосподарські регіони країни Андалусія та Галісія, де можна влаштуватись на роботу в аграрне підприємство.

Ціни на двокімнатні квартири у Барселоні стартують від $160 000. У невеликому містечку, наприклад такому як Манреса, за 50 кілометрів від Барселони, знайти 2-кімнатну квартиру можна за $65 000.

Грузія

Ціни на апартаменти у Грузії близькі до українських. Середня вартість однокімнатної квартири у Тбілісі стартує від $30 000, двокімнатної від $45 000. Проте більшість українців віддають перевагу нерухомості у Батумі, Кутаїсі, Гудаурі та Руставі. В останні роки у Батумі відбувся справжній будівельний бум, тому наразі у місті апартаменти з ремонтом, меблями та технікою можна придбати за $35 000.

Для оформлення угоди купівлі-продажу житла в новобудові або на вторинному ринку тут достатньо мати лише закордонний паспорт.

Туреччина

За останні кілька років ціни на нерухомість у Туреччині дуже зросли, особливо у містах на морському узбережжі. В Аланії квартира площею 46м² коштує $70 000. Багато квартир у новобудовах продають з косметичним ремонтом, мебльованою кухнею та відремонтованою ванною кімнатою.

Детальніше про те, скільки коштує нерухомість у Туреччині і як її придбати, ми писали тут.

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