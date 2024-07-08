Нерухомість, автівки, літак і гроші. Мінʼюст розпочав процес стягнення майна Медведчука та його дружини — Finance.ua
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Нерухомість, автівки, літак і гроші. Мінʼюст розпочав процес стягнення майна Медведчука та його дружини

Казна та Політика
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Нерухомість, автівки, літак і гроші. Мінʼюст розпочав процес стягнення майна Медведчука та його дружини
Нерухомість, автівки, літак і гроші. Мінʼюст розпочав процес стягнення майна Медведчука та його дружини
Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції у виді стягнення майна і коштів екснардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Про це повідомила пресслужба відомства.
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До стягнення заявлено майно, яким Медведчук та Марченко володіють прямо та опосередковано (через фізичних та юридичних осіб).
Йдеться, зокрема, про рухоме майно (24 автомобіля, 2 повітряних судна (літак «Gulfstream G650», гвинтокрил «Bell-427»), одне прогулянкове судно (типу «Azimut benetti spa», назва судна — «Романс 1»), нерухоме майно (більше 20 об’єктів), корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо), майнові права на вісім торгівельних марок.
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Також позов стосується грошових коштів Медведчука та Марченко (в еквіваленті близько 1,9 млн грн), більше 1000 одиниць історико-культурних та матеріальних цінностей (годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру, залізничний вагон-ресторан з меблями).
До війни Forbes оцінював статки Віктора Медведчука в $620 млн. Третина цієї суми, $190 млн — його персональний транспорт, зокрема 92-метрова яхта Royal Romance. Вона побудована в 2015 році нідерландською компанією Feadship, тоді коштувала близько $200 млн.
За матеріалами:
Forbes.ua
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