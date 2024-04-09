Немає жодних доказів, що фермери потерпають від конкуренції з боку України — ЗМІ Сьогодні 17:33

Немає жодних доказів, що фермери потерпають від конкуренції з боку України — ЗМІ

Коли українські фермери дивляться на своє післявоєнне майбутнє, вони бачать себе частиною ЄС, вільно продаючи свої товари на єдиному ринку блоку. Але цього не станеться, якщо такі країни, як Польща, стоятимуть на своєму.

У той час як Україна готується до нового російського військового наступу зі сходу, її сусіди по ЄС — і союзники на заході — знову посилюють тиск на її масований експорт сільськогосподарської продукції, такої як кукурудза, м’ясо птиці та цукор, що, як скаржаться деякі члени блоку, підриває позиції їхніх власних фермерів.

Про це пише Politico

Читайте також Темпи експорту українського зерна на початку квітня вдвічі вище за минулорічні

Обмеження на українські сільськогосподарські товари необхідні для виправлення «нерівності» у торговельному балансі між Україною та ЄС, стверджує польський депутат Європарламенту Анджей Галіцький з правоцентристської Європейської народної партії, чиї поправки, що вимагають посилення обмежень, були підтримані більшістю голосів у парламенті та країнах-членах ЄС. Факти, здається, свідчать на користь позиції України.

Продукція України має високий попит у харчовій промисловості ЄС, тоді як європейські фермери, які складають крихітну частку економіки блоку, фактично є єдиною групою, яка не хоче її купувати. Більше того, немає жодних доказів того, що фермери ЄС потерпають від конкуренції з боку України.

Заходи з лібералізації торгівлі, які тимчасово знімають усі невиконані обмеження на український імпорт до ЄС, щоб допомогти країні протистояти агресивній війні з боку Росії, мають закінчитися в червні 2025 року.

Після цього обидві сторони повернуться до умов угоди про вільну торгівлю від 2016 року, яка передбачає поступове скасування всіх тарифів, що залишилися. У той час як такі законодавці, як Галіцький, вважають, що посилення конкуренції з боку українських гігантських агрохолдингів загрожує виживанню європейських фермерів, Україна бачить правила вільного ринку в дії — і хоче, щоб країни ЄС слідували їм.

Читайте також Торгівля агропродукцією з рф: які країни ЄС купують російське зерно

Нагадаємо, що журнал The Economist зазначав, що протести фермерів у Польщі сприяють російським операціям впливу. Ворожнеча між Україною та Польщею грає на руку Путіну і тим, хто незадоволений можливим вступом України до ЄС, коли її водії та експортери взагалі не стикатимуться з обмеженнями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.