Недорога модель Samsung отримала флагманську функцію Сьогодні 01:41 — Технології&Авто

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 стане першим смартфоном бюджетної серії A з підтримкою Galaxy AI. Про це пише інсайдер Alfaturk у соціальній мережі X.

Що про це відомо

Повідомляється, що Galaxy A57 буде постачатися з новою функцією штучного інтелекту (ШІ) — Transcript Assist. Вона передбачає транскрипцію та переклад голосових записів, включно із записами телефонних розмов.

Як зазначає Phone Arena, функція Transcript Assist дебютувала у серії флагманських смартфонів Galaxy S24. Тож недорогі смартфони Samsung з Transcript Assist можуть відчуватися більш преміальними, ніж їхні попередники.

«Якщо ці чутки підтвердяться, майбутній Galaxy A57 може мати більше можливостей штучного інтелекту, ніж будь-коли раніше», — наголосили у виданні.

Раніше ми повідомляли , що Samsung додала в застосунок Wallet функцію Digital Home Key, яка дозволяє відкрити двері вашого будинку всього одним дотиком, без використання фізичних ключів.

