Нечітка печатка у трудовій: чи вплине це на зарахування страхового стажу — Finance.ua
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Нечітка печатка у трудовій: чи вплине це на зарахування страхового стажу

Особисті фінанси
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Нечітка печатка у трудовій: чи вплине це на зарахування страхового стажу
Нечітка печатка у трудовій: чи вплине це на зарахування страхового стажу, Фото: перший діловий канал
При нечіткому відбитку печатки у трудовій книжці страховий стаж зарахується, проте це можливо у випадку, якщо дані про цей період є у Реєстрі застрахованих осіб.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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У повідомленні вказано, що людина самостійно може ознайомитись з інформацією про страховий стаж та розмір заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії, на веб-порталі електронних послуг ПФУ через особистий кабінет.
У випадку, якщо ж у трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи — для підтвердження стажу обов’язково приймаються дані, які є у реєстрі застрахованих осіб.

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Нагадаємо, минулого року у Пенсійному фонді України зʼявилась можливість перерахунку благодійної пожертви, щоб збільшити розмір пенсії конкретної людини. Також зробити внесок можна знеособлено.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол.;
  • в Україні навесні 2024 року влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн;
  • Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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