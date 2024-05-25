Нечітка печатка у трудовій: чи вплине це на зарахування страхового стажу — Finance.ua

Нечітка печатка у трудовій: чи вплине це на зарахування страхового стажу
При нечіткому відбитку печатки у трудовій книжці страховий стаж зарахується, проте це можливо у випадку, якщо дані про цей період є у Реєстрі застрахованих осіб.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
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У повідомленні вказано, що людина самостійно може ознайомитись з інформацією про страховий стаж та розмір заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії, на веб-порталі електронних послуг ПФУ через особистий кабінет.
У випадку, якщо ж у трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні чи неточні записи — для підтвердження стажу обов’язково приймаються дані, які є у реєстрі застрахованих осіб.
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Нагадаємо, минулого року у Пенсійному фонді України зʼявилась можливість перерахунку благодійної пожертви, щоб збільшити розмір пенсії конкретної людини. Також зробити внесок можна знеособлено.
Довідка Finance.ua:
- станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол.;
- в Україні навесні 2024 року влада підвищила пенсії для багатьох українців. Зокрема, в однієї з категорій громадян виплати зросли до 14,308 тис. грн;
- Пенсійний фонд спрямував на виплати майже ₴17 мільярдів у травні.
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