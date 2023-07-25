Не в айті: які працівники найбільше заробляли у червні — Finance.ua

Не в айті: які працівники найбільше заробляли у червні Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Не в айті: які працівники найбільше заробляли у червні

У червні продовжилось зростання середньої зарплати ще на 500 грн. Таким чином за першу половину 2023 року середня зарплата в Україні збільшилася на 13% — з 15 000 до 17 000 грн.

Про це свідчить аналітика Work.ua.

У регіональному розрізі зарплата зросла у Київській (з 18 200 до 18 750 грн), Львівській (з 16 000 до 16 775 грн), Одеській (з 16 000 до 16 275 грн) та Харківській області (з 15 000 до 16 000 грн).

Зростання середньої зарплати на 5% у перший місяць літа відбулось за категоріями, зокрема: «Культура, музика, шоубізнес» (з 16 000 до 17 000 грн), «Адміністрація, керівництво середньої ланки» (з 17 500 до 18 500 грн), «Сільське господарство, агробізнес» (з 18 000 до 19 000 грн), «Будівництво, архітектура» (з 19 000 до 20 000 грн), «Транспорт, автобізнес» (з 21 500 до 22 500 грн).

Хто найбільше заробляв у червні

10 найвищих середніх зарплат (не керівників, не з ІТ):

55 000 грн — медіабаєр;

40 000 грн — водій-міжнародник;

35 000 грн — ендодонтист, керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами;

34 000 грн — бізнес-аналітик;

32 500 грн — рихтувальник, рієлтор;

31 500 грн — 3D-візуалізатор;

31 000 грн — координатор зі збуту;

30 000 грн — автомеханік, дизеліст, регіональний менеджер, технолог меблів;

29 000 грн — курʼєр з авто;

28 000 грн — автоелектрик, менеджер з розвитку.

Найменші зарплати від 7 000 до 10 000 грн отримують: консьєрж, санітар, прибиральник, посудомийник, портьє.

Довідка Finance.ua:

в Україні на ринку праці з’являється багато пропозицій роботи з високим доходом, і не тільки в ІТ-сфері. Експерти склали список із десяти професій з максимальним прибутком;

ринок праці продовжує зростати четвертий місяць поспіль: кількість вакансій у червні збільшилася на 4% проти травня і сягнула майже 94 тис., проте динаміка зростання трохи сповільнилася.



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