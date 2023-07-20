Актор, декоратор суконь та аналітик супутникових зображень: 13 неординарних вакансій липня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Актор, декоратор суконь та аналітик супутникових зображень: 13 неординарних вакансій липня

Особисті фінанси
40
Актор, декоратор суконь та аналітик супутникових зображень: 13 неординарних вакансій липня
Актор, декоратор суконь та аналітик супутникових зображень: 13 неординарних вакансій липня
Аналітики порталу robota.ua підготували свіжу добірку цікавих та неординарних вакансій. Дізнайтеся, які неординарні вакансії сьогодні пропонують в Україні та що роботодавці очікують від потенційних співробітників.

Актор/акторка озвучування (English) в MysteryTag

📍 Віддалено
Розробник та видавець мобільних ігор шукає на часткову зайнятість актора та акторку для озвучування інтерактивної новели англійською мовою. Портрет ідеального кандидата: гарна вимова англійською мовою; хороша дикція, володіння технікою мови та стилістикою; уміння працювати із професійним звукозаписним обладнанням; автономність; акторський талант і артистизм; наявність портфоліо.

Усний перекладач (послідовний переклад) у Task Force

📍 Віддалено
Міжнародна перекладацька компанія шукає для тривалої співпраці фахівців для перекладу в сфері OPI (over the phone interpretation). Основне завдання: постійний потік віддаленого послідовного перекладу EN-RU, EN-UKR та у зворотному напрямку. Сфери перекладу: охорона здоров’я (спілкування пацієнтів з лікарями), юридичні питання (спілкування з адвокатами та в суді), сервіси (оренда квартир тощо).

3D-дизайнер (ювелірна сфера) в SOVA

📍Київ
Ювелірний дім запрошує в команду. Чим займатиметься майбутній працівник: 3D-моделюванням ювелірних виробів будь-якої складності з урахуванням специфіки ювелірного виробництва. Пропонується, зокрема: офіційне працевлаштування з 1-го робочого дня, соціальний пакет; корпоративне житло; професійне навчання та розвиток; значні знижки на ювелірні прикраси компанії; подарунки, корпоративи.
Читайте також

Сировар (працевлаштовують ВПО) у ГО «Всімдім»

📍 Згурівка
Український благодійний проєкт для переселенців, мета якого — допомогти родинам ВПО адаптуватися та повернутися до нормального життя, запрошує на постійну роботу в Згурівську громаду сировара. Обов’язки: виготовлення сирів за технологією компанії; контроль якості виготовленого продукту; дотримання правил санітарної безпеки на робочому місці; підтримка чистоти та порядку на робочому місці.

Гідробіолог у Миколаївський ЦГМ

📍 Миколаїв
Миколаївський обласний центр з гідрометеорології відкриває вакансію. Вимоги до кандидатів: вища освіта, досвід роботи у сфері біології, володіння всіма видами прийому та передачі інформації, знання правил експлуатації персонального комп’ютера, володіння навичками роботи з мікроскопами; готовність до експедицій та відряджень.

Генпланіст у «Міськбудінвест»

📍 Київ
Будівельна компанія відкриває вакансію. Майбутній працівник проєктуватиме генплани, благоустрій, займатиметься переміщенням земляних мас, дендропланів, транспортно-пішохідних схем; узгоджуватиме роботу з інстанціями міста. Заявляється офіційне працевлаштування та службовий транспорт.

Декоратор весільних суконь у Anna Sposa

📍 Хмельницький
Офіційний виробник весільних суконь відкриває вакансію. Умови роботи: офіційне працевлаштування; робочий день — з 9:00—18:00; своєчасна виплата зарплати (щотижнево); випробувальний термін оплачується. Майбутнім працівникам пропонується допомога в освоєнні професії та надається житло.

Ювелір-закріпник (з навчанням) у «Золотий Вiк»

📍 Запоріжжя
Ювелірний завод оголошує про відкриття вакансії. Основні обов’язки майбутнього працівника: вставка та закріплення каміння різними способами в ювелірні вироби; дотримання вимог якості закріплення каміння; дотримання правил експлуатації обладнання, інструментів та пристроїв. Анонсується: навчання, розвиток, мотиваційні програми та корпоративи.

Тренер з черлідингу в Angels Academy «Черлідинг»

📍 Київ
Академія шукає тренерів з черлідингу/художньої гімнастики, хореографії та танців для тренування дітей віком від 3 до 12 років у школи міста Києва (Оболонь, Позняки, Троєщина). Вимоги: вища закінчена або незакінчена спортивна освіта, бажання розвиватись у черлідингу.

Аналітик супутникових зображень/Imagery Analyst у The HALO Trust

📍 Миколаїв
Найбільша у світі гуманітарна організація з розмінування оголошує конкурс на посаду аналітика зображень для підтримки своєї роботи з очищення території від наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, в Україні. Спочатку це буде тимчасовий шестимісячний контракт з можливістю переходу на повну зайнятість, залежно від результатів роботи.
Фахівець оброблятиме та аналізуватиме зображення з різних джерел дистанційного зондування та готуватиме інформаційні продукти для використання командами HALO з розмінування та обстеження на місцях. Він також братиме участь у низці науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктів.
Також потрібні працівники у Харкові.

Адміністратор з організації відряджень у KRKA Ukraine

📍 Київ
Фармацевтична компанія оголошує про відкриття вакансії. Потрібний колега, що має: досвід бронювання авіа- та залізничних квитків; досвід роботи з туристичними агенціями; досвід оформлення відряджень — від 80 на місяць (робота з наказами, тревел-політикою); знання англійської мови (не нижче за Intermediate); вміння працювати над кількома проєктами одночасно.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.