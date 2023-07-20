Актор, декоратор суконь та аналітик супутникових зображень: 13 неординарних вакансій липня — Finance.ua

Актор, декоратор суконь та аналітик супутникових зображень: 13 неординарних вакансій липня
Аналітики порталу robota.ua підготували свіжу добірку цікавих та неординарних вакансій. Дізнайтеся, які неординарні вакансії сьогодні пропонують в Україні та що роботодавці очікують від потенційних співробітників.
Актор/акторка озвучування (English) в MysteryTag
📍 Віддалено
Розробник та видавець мобільних ігор шукає на часткову зайнятість актора та акторку для озвучування інтерактивної новели англійською мовою. Портрет ідеального кандидата: гарна вимова англійською мовою; хороша дикція, володіння технікою мови та стилістикою; уміння працювати із професійним звукозаписним обладнанням; автономність; акторський талант і артистизм; наявність портфоліо.
Усний перекладач (послідовний переклад) у Task Force
📍 Віддалено
Міжнародна перекладацька компанія шукає для тривалої співпраці фахівців для перекладу в сфері OPI (over the phone interpretation). Основне завдання: постійний потік віддаленого послідовного перекладу EN-RU, EN-UKR та у зворотному напрямку. Сфери перекладу: охорона здоров’я (спілкування пацієнтів з лікарями), юридичні питання (спілкування з адвокатами та в суді), сервіси (оренда квартир тощо).
3D-дизайнер (ювелірна сфера) в SOVA
📍Київ
Ювелірний дім запрошує в команду. Чим займатиметься майбутній працівник: 3D-моделюванням ювелірних виробів будь-якої складності з урахуванням специфіки ювелірного виробництва. Пропонується, зокрема: офіційне працевлаштування з 1-го робочого дня, соціальний пакет; корпоративне житло; професійне навчання та розвиток; значні знижки на ювелірні прикраси компанії; подарунки, корпоративи.
Сировар (працевлаштовують ВПО) у ГО «Всімдім»
📍 Згурівка
Український благодійний проєкт для переселенців, мета якого — допомогти родинам ВПО адаптуватися та повернутися до нормального життя, запрошує на постійну роботу в Згурівську громаду сировара. Обов’язки: виготовлення сирів за технологією компанії; контроль якості виготовленого продукту; дотримання правил санітарної безпеки на робочому місці; підтримка чистоти та порядку на робочому місці.
Гідробіолог у Миколаївський ЦГМ
📍 Миколаїв
Миколаївський обласний центр з гідрометеорології відкриває вакансію. Вимоги до кандидатів: вища освіта, досвід роботи у сфері біології, володіння всіма видами прийому та передачі інформації, знання правил експлуатації персонального комп’ютера, володіння навичками роботи з мікроскопами; готовність до експедицій та відряджень.
Генпланіст у «Міськбудінвест»
📍 Київ
Будівельна компанія відкриває вакансію. Майбутній працівник проєктуватиме генплани, благоустрій, займатиметься переміщенням земляних мас, дендропланів, транспортно-пішохідних схем; узгоджуватиме роботу з інстанціями міста. Заявляється офіційне працевлаштування та службовий транспорт.
Декоратор весільних суконь у Anna Sposa
📍 Хмельницький
Офіційний виробник весільних суконь відкриває вакансію. Умови роботи: офіційне працевлаштування; робочий день — з
9:00—18:00; своєчасна виплата зарплати (щотижнево); випробувальний термін оплачується. Майбутнім працівникам пропонується допомога в освоєнні професії та надається житло.
Ювелір-закріпник (з навчанням) у «Золотий Вiк»
📍 Запоріжжя
Ювелірний завод оголошує про відкриття вакансії. Основні обов’язки майбутнього працівника: вставка та закріплення каміння різними способами в ювелірні вироби; дотримання вимог якості закріплення каміння; дотримання правил експлуатації обладнання, інструментів та пристроїв. Анонсується: навчання, розвиток, мотиваційні програми та корпоративи.
Тренер з черлідингу в Angels Academy «Черлідинг»
📍 Київ
Академія шукає тренерів з черлідингу/художньої гімнастики, хореографії та танців для тренування дітей віком від 3 до 12 років у школи міста Києва (Оболонь, Позняки, Троєщина). Вимоги: вища закінчена або незакінчена спортивна освіта, бажання розвиватись у черлідингу.
Аналітик супутникових зображень/Imagery Analyst у The HALO Trust
📍 Миколаїв
Найбільша у світі гуманітарна організація з розмінування оголошує конкурс на посаду аналітика зображень для підтримки своєї роботи з очищення території від наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, в Україні. Спочатку це буде тимчасовий шестимісячний контракт з можливістю переходу на повну зайнятість, залежно від результатів роботи.
Фахівець оброблятиме та аналізуватиме зображення з різних джерел дистанційного зондування та готуватиме інформаційні продукти для використання командами HALO з розмінування та обстеження на місцях. Він також братиме участь у низці науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктів.
Також потрібні працівники у Харкові.
Адміністратор з організації відряджень у KRKA Ukraine
📍 Київ
Фармацевтична компанія оголошує про відкриття вакансії. Потрібний колега, що має: досвід бронювання авіа- та залізничних квитків; досвід роботи з туристичними агенціями; досвід оформлення відряджень — від 80 на місяць (робота з наказами, тревел-політикою); знання англійської мови (не нижче за Intermediate); вміння працювати над кількома проєктами одночасно.
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