Актор, декоратор суконь та аналітик супутникових зображень: 13 неординарних вакансій липня — Finance.ua

Актор, декоратор суконь та аналітик супутникових зображень: 13 неординарних вакансій липня Сьогодні 16:08 — Особисті фінанси

Актор, декоратор суконь та аналітик супутникових зображень: 13 неординарних вакансій липня

Аналітики порталу robota.ua підготували свіжу добірку цікавих та неординарних вакансій. Дізнайтеся, які неординарні вакансії сьогодні пропонують в Україні та що роботодавці очікують від потенційних співробітників.

📍 Віддалено

Розробник та видавець мобільних ігор шукає на часткову зайнятість актора та акторку для озвучування інтерактивної новели англійською мовою. Портрет ідеального кандидата: гарна вимова англійською мовою; хороша дикція, володіння технікою мови та стилістикою; уміння працювати із професійним звукозаписним обладнанням; автономність; акторський талант і артистизм; наявність портфоліо.

📍 Віддалено

Міжнародна перекладацька компанія шукає для тривалої співпраці фахівців для перекладу в сфері OPI (over the phone interpretation). Основне завдання: постійний потік віддаленого послідовного перекладу EN-RU, EN-UKR та у зворотному напрямку. Сфери перекладу: охорона здоров’я (спілкування пацієнтів з лікарями), юридичні питання (спілкування з адвокатами та в суді), сервіси (оренда квартир тощо).

📍Київ

Ювелірний дім запрошує в команду. Чим займатиметься майбутній працівник: 3D-моделюванням ювелірних виробів будь-якої складності з урахуванням специфіки ювелірного виробництва. Пропонується, зокрема: офіційне працевлаштування з 1-го робочого дня, соціальний пакет; корпоративне житло; професійне навчання та розвиток; значні знижки на ювелірні прикраси компанії; подарунки, корпоративи.

Читайте також Кого найчастіше шукають на ринку праці: вакансії та зарплати

📍 Згурівка

Український благодійний проєкт для переселенців, мета якого — допомогти родинам ВПО адаптуватися та повернутися до нормального життя, запрошує на постійну роботу в Згурівську громаду сировара. Обов’язки: виготовлення сирів за технологією компанії; контроль якості виготовленого продукту; дотримання правил санітарної безпеки на робочому місці; підтримка чистоти та порядку на робочому місці.

📍 Миколаїв

Миколаївський обласний центр з гідрометеорології відкриває вакансію. Вимоги до кандидатів: вища освіта, досвід роботи у сфері біології, володіння всіма видами прийому та передачі інформації, знання правил експлуатації персонального комп’ютера, володіння навичками роботи з мікроскопами; готовність до експедицій та відряджень.

📍 Київ

Будівельна компанія відкриває вакансію. Майбутній працівник проєктуватиме генплани, благоустрій, займатиметься переміщенням земляних мас, дендропланів, транспортно-пішохідних схем; узгоджуватиме роботу з інстанціями міста. Заявляється офіційне працевлаштування та службовий транспорт.

📍 Хмельницький

Офіційний виробник весільних суконь відкриває вакансію. Умови роботи: офіційне працевлаштування; робочий день — з 9:00—18:00 ; своєчасна виплата зарплати (щотижнево); випробувальний термін оплачується. Майбутнім працівникам пропонується допомога в освоєнні професії та надається житло.

📍 Запоріжжя

Ювелірний завод оголошує про відкриття вакансії. Основні обов’язки майбутнього працівника: вставка та закріплення каміння різними способами в ювелірні вироби; дотримання вимог якості закріплення каміння; дотримання правил експлуатації обладнання, інструментів та пристроїв. Анонсується: навчання, розвиток, мотиваційні програми та корпоративи.

📍 Київ

Академія шукає тренерів з черлідингу/художньої гімнастики, хореографії та танців для тренування дітей віком від 3 до 12 років у школи міста Києва (Оболонь, Позняки, Троєщина). Вимоги: вища закінчена або незакінчена спортивна освіта, бажання розвиватись у черлідингу.

📍 Миколаїв

Найбільша у світі гуманітарна організація з розмінування оголошує конкурс на посаду аналітика зображень для підтримки своєї роботи з очищення території від наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, в Україні. Спочатку це буде тимчасовий шестимісячний контракт з можливістю переходу на повну зайнятість, залежно від результатів роботи.

Фахівець оброблятиме та аналізуватиме зображення з різних джерел дистанційного зондування та готуватиме інформаційні продукти для використання командами HALO з розмінування та обстеження на місцях. Він також братиме участь у низці науково-дослідних і дослідно-конструкторських проєктів.

Також потрібні працівники у Харкові

📍 Київ

Фармацевтична компанія оголошує про відкриття вакансії. Потрібний колега, що має: досвід бронювання авіа- та залізничних квитків; досвід роботи з туристичними агенціями; досвід оформлення відряджень — від 80 на місяць (робота з наказами, тревел-політикою); знання англійської мови (не нижче за Intermediate); вміння працювати над кількома проєктами одночасно.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.