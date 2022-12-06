Не грошима: НАБУ пропонує додати альтернативний спосіб компенсації за зруйноване росіянами майно — Finance.ua

Не грошима: НАБУ пропонує додати альтернативний спосіб компенсації за зруйноване росіянами майно Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Не грошима: НАБУ пропонує додати альтернативний спосіб компенсації за зруйноване росіянами майно

Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні відповідний закон.

Закон передбачає призупинення виплат за кредитами фізичних осіб-позичальників на нерухомість та автомобілі, які через війну опинилися на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій; пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій.

Також передбачається анулювання кредиту на єдине житло сім’ї позичальника, яке було знищене внаслідок війни. Проте у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) про кажуть , що не варто усі збитки перекладати на банки.

Читайте також Звідки братимуть гроші на компенсації за зруйноване житло українців

«Безумовно, банківська спільнота підтримує ідею допомогти людям, майно яких постраждало внаслідок російської агресії. Однак важливо, аби всі збитки просто не перекладали на банки. Адже зараз є декларативна норма про компенсацію, однак не напрацьовано жодного механізму компенсації банкам. Такий підхід означатиме великі збитки й „кому“ для іпотеки. У банків-кредиторів буде відсутнє право законного очікування такої компенсації. Це застереження ґрунтується на позиції Великої Палати Верховного Суду», — зазначила Голова Ради НАБУ Олена Коробкова.

Що пропонують

Як йдеться у повідомленні НАБУ, логічним кроком було б, якби Верховна Рада України разом із законопроєктом № 7441-1 одночасно приймала б і закон, що врегульовував би питання компенсації за анульовані кредити.

«Доцільно опрацювати альтернативний грошовому спосіб компенсації для банків, які прощають зобов’язання, — державні боргові зобов’язання (ОВДП). Вибір способу можна було б залишити за банком. На рівні КМУ можна визначити особливості компенсації грошима, коли буде джерело коштів, або ОВДП — одразу після визначення розміру компенсації», — повідомляє пресслужба.

Читайте також Шуляк розповіла, якою буде компенсація за зруйноване під час війни житло

З огляду на те, що закон про Державний бюджет на 2023 рік уже прийнятий і не передбачає відповідних компенсацій за списані на умовах ПЗУ 7441-1 кредити, цілком очевидно, що питання компенсацій кредиторам вирішуватиметься тривалий час, не кажучи вже про їх виплати. Тому, на думку, експертів із НАБУ, пропозиція із заміщенням активів державними цінними паперами видається більш реалістичною до виконання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.