НБУ запускає обговорення етичного використання ШІ у фінансовому секторі Сьогодні 09:33

НБУ запускає обговорення етичного використання ШІ у фінансовому секторі

Національний банк України оголосив про початок відкритого та поетапного процесу формування підходів до етичного та відповідального використання штучного інтелекту у фінансовому секторі, повідомляє пресслужба НБУ.

Як наголосили у регуляторі, використання ШІ сприяє стрімкій трансформації фінансового сектору у глобальному масштабі: у поєднанні з цифровізацією фінансових послуг змінює бізнес-моделі, підходи до діяльності фінансових установ, а також очікування громадян і бізнесу від державних інституцій.

Втім, разом із потенційними перевагами (підвищення ефективності, поліпшення управління ризиками, розвиток інновацій) використання ШІ може створювати нові ризики для клієнтів, прозорості прийняття рішень та довіри до фінансового сектору. Український фінансовий сектор — не виключення та потребує чітких орієнтирів використання ШІ, говорять у Нацбанку.

Регулятор підготував Дискусійний документ з етичного та відповідального використання ШІ. Він включає принципи застосування технологій, підходи до управління ризиками, вимоги до людського нагляду за алгоритмами, захисту прав споживачів, даних, моделей і операційної стійкості.

До обговорення запрошують учасників ринку, експертів та всіх зацікавлених. Практичний досвід ринку допоможе сформувати комплексне бачення розвитку та відповідального використання ШІ у фінансовій сфері, наголосили у НБУ.

Нагадаємо, 93% опитаних компаній вже використовують ШІ. Найактивніше планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.

Найчастіше компанії використовують ШІ для аналізу даних і ринку та прогнозування. На другому місці — маркетинг і продажі, у цьому напрямі ШІ використовують близько 64% опитаних компаній. безпека та кіберзахист залишаються на останніх позиціях (18,4%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.