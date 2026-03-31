0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

НБУ запускає обговорення етичного використання ШІ у фінансовому секторі

27
Національний банк України оголосив про початок відкритого та поетапного процесу формування підходів до етичного та відповідального використання штучного інтелекту у фінансовому секторі, повідомляє пресслужба НБУ.
Як наголосили у регуляторі, використання ШІ сприяє стрімкій трансформації фінансового сектору у глобальному масштабі: у поєднанні з цифровізацією фінансових послуг змінює бізнес-моделі, підходи до діяльності фінансових установ, а також очікування громадян і бізнесу від державних інституцій.
Втім, разом із потенційними перевагами (підвищення ефективності, поліпшення управління ризиками, розвиток інновацій) використання ШІ може створювати нові ризики для клієнтів, прозорості прийняття рішень та довіри до фінансового сектору. Український фінансовий сектор — не виключення та потребує чітких орієнтирів використання ШІ, говорять у Нацбанку.
Регулятор підготував Дискусійний документ з етичного та відповідального використання ШІ. Він включає принципи застосування технологій, підходи до управління ризиками, вимоги до людського нагляду за алгоритмами, захисту прав споживачів, даних, моделей і операційної стійкості.
До обговорення запрошують учасників ринку, експертів та всіх зацікавлених. Практичний досвід ринку допоможе сформувати комплексне бачення розвитку та відповідального використання ШІ у фінансовій сфері, наголосили у НБУ.
Нагадаємо, 93% опитаних компаній вже використовують ШІ. Найактивніше планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.
Найчастіше компанії використовують ШІ для аналізу даних і ринку та прогнозування. На другому місці — маркетинг і продажі, у цьому напрямі ШІ використовують близько 64% опитаних компаній. безпека та кіберзахист залишаються на останніх позиціях (18,4%).
За матеріалами:
Finance.ua
НБУШІФінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems