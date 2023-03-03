НБУ визначив порядок надання банками інформації про показник “ΣВалВирˮ — Finance.ua

НБУ визначив порядок надання банками інформації про показник “ΣВалВирˮ Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

Національний банк України визначив порядок надання банками інформації про показник "ΣВалВирˮ — дані про суму експортних операцій резидента — суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності за заявами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Національний банк України збиратиме таку інформацію у зв’язку з набранням чинності з 05 лютого 2023 року Законом України від 12 січня 2023 року № 2881-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стануˮ.

Інформацію про цей показник банки розпочнуть надавати після запровадження Кабінетом Міністрів України режиму експортного забезпечення відповідно до статті 191 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Інформація буде надаватися банками у файлі 37X, який формується з урахуванням вимог, розміщених на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України у розділі «Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності» за посиланням

Зазначений порядок передбачений постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2023 року № 11 "Про надання банками інформації щодо показника "ΣВалВирˮ.

Документ набирає чинності з 04 березня 2023 року.

Довідка Finance.ua:

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