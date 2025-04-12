НБУ спростовує політичний підтекст планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ спростовує політичний підтекст планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку

Казна та Політика
32
НБУ спростовує політичний підтекст планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку
НБУ спростовує політичний підтекст планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку
У Національному банку України спростовують наявність політичного підтексту в плановій перевірці Міжнародного Інвестиційного Банку (АТ «МІБ»).
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Читайте також
У регуляторі зауважили, перевірка АТ «МІБ» — планова та є частиною системної роботи регулятора відповідно до визначених законом повноважень.
Відповідний графік виїзних перевірок було оприлюднено на офіційному сайті регулятора ще у грудні 2024 року.
Згідно з цим документом, перевірка МІБ із питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства запланована на перший квартал 2025 року.
Читайте також
«Предмет перевірки — діяльність банку, а не його клієнтів», — наголосили в Нацбанку.
У Нацбанку пояснили, що під час перевірки оцінюється, як банк дотримується вимог законодавства щодо запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
Йдеться, зокрема, про аналіз систем внутрішнього контролю, належної перевірки клієнтів, а також документування банком усіх відповідних заходів.
Також регулятор підкреслив, що не здійснює перевірок громадських організацій, підприємств чи інших клієнтів банків.
Читайте також
Якщо банк звертається до клієнтів із запитами, то це відбувається з його власної ініціативи.
У Національному банку запевнили, що не направляли жодних запитів до клієнтів МІБ.
Крім того, у НБУ наголосили на своїй інституційній незалежності, яку визнають міжнародні партнери, та застерегли від спроб дискредитації діяльності центробанку.
Перевірка МІБ наразі триває. Водночас у НБУ заявили про спроби тиску на інспекційну команду та публічне маніпулювання інформацією, що, на думку регулятора, може бути розцінене як перешкоджання законній діяльності.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems