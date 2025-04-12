НБУ спростовує політичний підтекст планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку — Finance.ua

НБУ спростовує політичний підтекст планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку Сьогодні 15:23 — Казна та Політика

НБУ спростовує політичний підтекст планової перевірки Міжнародного інвестиційного банку

У Національному банку України спростовують наявність політичного підтексту в плановій перевірці Міжнародного Інвестиційного Банку (АТ «МІБ»).

Про це повідомила пресслужба НБУ.

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У регуляторі зауважили, перевірка АТ «МІБ» — планова та є частиною системної роботи регулятора відповідно до визначених законом повноважень.

Відповідний графік виїзних перевірок було оприлюднено на офіційному сайті регулятора ще у грудні 2024 року.

Згідно з цим документом, перевірка МІБ із питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства запланована на перший квартал 2025 року.

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«Предмет перевірки — діяльність банку, а не його клієнтів», — наголосили в Нацбанку.

У Нацбанку пояснили, що під час перевірки оцінюється, як банк дотримується вимог законодавства щодо запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.

Йдеться, зокрема, про аналіз систем внутрішнього контролю, належної перевірки клієнтів, а також документування банком усіх відповідних заходів.

Також регулятор підкреслив, що не здійснює перевірок громадських організацій, підприємств чи інших клієнтів банків.

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Якщо банк звертається до клієнтів із запитами, то це відбувається з його власної ініціативи.

У Національному банку запевнили, що не направляли жодних запитів до клієнтів МІБ.

Крім того, у НБУ наголосили на своїй інституційній незалежності, яку визнають міжнародні партнери, та застерегли від спроб дискредитації діяльності центробанку.

Перевірка МІБ наразі триває. Водночас у НБУ заявили про спроби тиску на інспекційну команду та публічне маніпулювання інформацією, що, на думку регулятора, може бути розцінене як перешкоджання законній діяльності.

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