НБУ привів до найкращих світових практик критерії прийнятності контрагентів для операцій монетарної політики — Finance.ua

НБУ привів до найкращих світових практик критерії прийнятності контрагентів для операцій монетарної політики Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

НБУ привів до найкращих світових практик критерії прийнятності контрагентів для операцій монетарної політики

Національний банк приводить у відповідність до найкращих світових практик критерії прийнятності контрагентів для операцій монетарної політики та узгоджує їх з операціями кредитора останньої інстанції.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Для чого це

Це підтримає стабільну роботу банківської системи та в перспективі зменшить кредитні ризики для НБУ під час використання стандартних інструментів регулювання ліквідності.

Ухвалення відповідних змін також означає вчасне виконання Національним банком чергового структурного маяка за програмою розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом. Відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику термін виконання маяка — до кінця грудня 2024 року.

Зміни стосуються кількох напрямів.

По-перше, НБУ запроваджує додатковий критерій для доступу банків до стандартних операцій з рефінансування та прямого репо, який почне діяти в мирний час.

НБУ відсторонятиме банк від участі у стандартних операціях з рефінансування та операціях прямого репо в разі віднесення такого банку до категорії проблемних через порушення мінімального значення хоча б одного нормативу достатності капіталу два чи більше разів упродовж 30 календарних днів поспіль.

Додатковий критерій не стосуватиметься доступу до операцій щодо надання кредитів овернайт та/або кредитів рефінансування строком до 14 днів на повернення раніше отриманих кредитів, у сумі, що не перевищує поточної заборгованості за такими кредитами. Якщо ж упродовж 56 календарних днів поспіль банк залишатиметься віднесеним до категорії проблемних з наведених вище причин, НБУ призупинятиме доступ такого банку до зазначених операцій.

Відповідні норми почнуть діяти після проходження 60 днів з моменту припинення або скасування дії правового режиму воєнного стану. Як відсторонення, так і призупинення доступу до операцій з рефінансування та операцій прямого репо триватиме до моменту усунення порушення та ухвалення НБУ рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає вимогам законодавства.

Крім того, передбачено, що в мирний час НБУ ініціюватиме дострокове виконання банком зобов’язань за кредитами рефінансування в разі призупинення його доступу до операцій з рефінансування через віднесення такого банку до категорії проблемних з наведених вище причин. Також НБУ визначив порядок черговості виключення активів з пулу банку для таких випадків.

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Зазначені зміни дадуть змогу знизити кредитні ризики для Національного банку під час використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи в мирний час. Крім того, це спонукатиме банки та їхніх акціонерів дотримуватися вимог діяльності, визначених законодавством. Зі свого боку відтермінування дії норми до мирних часів сприятиме збереженню стабільної роботи банків, віднесених до категорії проблемних через порушення нормативу достатності капіталу, в період воєнного стану.

По-друге, НБУ узгоджує умови проведення операцій екстреної підтримки ліквідності банків (ELA) з операціями з рефінансування за стандартними інструментами регулювання ліквідності.

Перелік прийнятного забезпечення за кредитами ELA доповнюється облігаціями внутрішньої державної позики, що наразі можуть прийматися як забезпечення лише за кредитами рефінансування. Так, у межах стандартних інструментів регулювання ліквідності вони є основним видом активів, що використовуються банками як застава за такими операціями.

Крім того, змінюється спосіб визначення процентної ставки за кредитами ELA з «облікова ставка + 2% річних» на «процентна ставка за інструментами постійного доступу із надання ліквідності на термін овернайт + 2% річних». Також НБУ визначив, що строк будь-якого траншу за кредитами ELA становить до 14 днів з можливістю подальшої пролонгації максимум на 14 днів. Однак загальна тривалість будь якого траншу, включаючи всі пролонгації, не має перевищувати одного року.

Зазначені зміни посприяють збереженню фінансової стабільності і надалі завдяки підвищенню ефективності механізму екстреної підтримки ліквідності банківської системи.

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