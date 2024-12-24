НБУ запровадив нову форму безвиїзного нагляду за банками — Finance.ua
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НБУ запровадив нову форму безвиїзного нагляду за банками

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НБУ запровадив нову форму безвиїзного нагляду за банками
НБУ запровадив нову форму безвиїзного нагляду за банками
Національний банк у межах покрокової імплементації правил ЄС з банківського нагляду врегулював окремі питання здійснення безвиїзного нагляду на банківському та платіжному ринках із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зміни, зокрема, передбачають упровадження нової форми безвиїзного банківського нагляду у вигляді поглибленого аналізу.
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Поглиблений аналіз являє собою здійснення контрольного (перевірочного) отримання банківської послуги / фінансової платіжної послуги шляхом імітації реальної взаємодії клієнта з банком з метою підтвердження дотримання / порушення банком встановлених законодавчих та регуляторних вимог щодо надання банківських послуг / фінансових платіжних послуг.
Крім того, змінами звужено перелік рішень колегіальних органів банку, про які він має повідомляти Національний банк. Замість усіх протоколів банки надаватимуть до НБУ реєстри прийнятих рішень колегіальними органами за попередній місяць та протоколи лише за визначеним переліком питань, що пов’язані із системою управління ризиками та які мають істотний вплив на життєздатність банків.
За матеріалами:
Finance.ua
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