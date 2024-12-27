НБУ завершив нумізматичний рік випуском пам’ятної монети (фото) — Finance.ua
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НБУ завершив нумізматичний рік випуском пам’ятної монети (фото)

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Як повідомив НБУ, він завершив цей нумізматичний рік випуском пам’ятної монети, присвяченої Архістратигу Михаїлу.
Адже Архангела Михаїла українці вважають покровителем звитяжців, які борються за праведне діло. Саме образ цього святого присутній в атрибутиці українських військ і символізує боротьбу зі злом.
НБУ завершив нумізматичний рік випуском пам’ятної монети (фото)
Вона має номінал 10 гривень й виготовлена ​​зі срібла 999 проби.
На аверсі на тлі патерну з ММ-14 («Малюнка маскувального зразка 2014 року», відомого також під неофіційними назвами «Піксель» та «Український піксель») зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.
На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла; праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних Сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу, яка ведеться за незалежність.
Тираж — до 10 000 штук.
Пам’ятні монети реалізовуються в інтернет-магазинах протягом січня в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації можна отримати на веб-сайті Інтернет-магазину нумізматичної продукції Національного банку. Реалізація банками-дистриб'юторами завдяки використанню результату після виробництва пам’ятних монет в НБУ.

Популярні інвестиційні монети: огляд найвигідніших варіантів

За матеріалами:
Finance.ua
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