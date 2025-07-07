НБУ презентував нову пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото) — Finance.ua

НБУ презентував нову пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото) Сьогодні 15:40

НБУ презентував нову пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото), Фото: НБУ

Національний банк увів в обіг нову монету з серії «Збройні Сили України». Це — пам’ятна монета «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“», присвячена потужному багатоцільовому дрону Vampire.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Vampire — високоточний безпілотний літальний апарат нового покоління, розроблений українською компанією SkyFall у 2022 році для забезпечення потреб Сил безпеки й оборони у відсічі повномасштабної російської агресії проти України.

Перший такий дрон піднявся у повітря рівно три роки тому, 6 липня 2022 року. Він має шість гвинтів, може нести 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматися на висоту до 500 метрів і має рекомендовану дальність польоту до 15 км.

Цей український гексакоптер зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько «Баба Яга» — через нищівну силу ударів.

Завдяки універсальності, технологічності та бойовій надійності його активно використовують підрозділи Сил безпеки й оборони України, а понад мільйон проведених бойових операцій засвідчують його ефективність та надійність.

Як виглядає пам’ятна монета

На її аверсі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами від вибухів. У лівій частині композиції розміщено шанці, що підкреслює оборонний характер спротиву. Праворуч — підбитий ворожий танк, який палає, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. Над цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Vampire.

На реверсі монети зображено гексакоптер Vampire у ключовий момент виконання бойового завдання — у польоті під час скидання боєприпасу. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником. У верхній частині монети — напис Vampire.

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Номінал монети — 5 гривень, тираж — до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Як її можна придбати

З 8 липня 2025 року пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Реалізація цієї монети банками-дистриб'юторами здійснюватиметься поступово, у міру її відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

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