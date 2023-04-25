НБУ перерахує в бюджет найбільший в історії прибуток — Finance.ua

НБУ перерахує в бюджет найбільший в історії прибуток Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

НБУ перерахує в бюджет найбільший в історії прибуток

За підсумками 2022 року фінансовий результат НБУ становив 232,3 млрд грн, тоді як прибуток до розподілу — 91 млрд грн.

Рада Національного банку України 24 квітня затвердила консолідований звіт про управління та консолідовану фінансову звітність НБУ за 2022 рік.

Національний банк перерахує до державного бюджету найбільшу в своїй історії суму частини прибутку до розподілу — 71,87 млрд грн.

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Решта прибутку до розподілу — 19,2 млрд грн — буде спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку, які повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.

Водночас фінансовий результат Національного банку за 2022 рік склав 232,3 млрд грн.

Зокрема процентний прибуток становив 63,2 млрд грн, що в 2,2 рази більше, ніж у 2021 році, переважно, за рахунок зростання доходів за ОВДП. Це пов’язано з придбанням у березні-грудні 2022 року ОВДП на 400 млрд грн для фінансування витрат держбюджету.

Завдяки девальвації, зокрема на 25% у липні 2022 року, позитивна переоцінка валютних резервів НБУ становила 175,6 млрд грн. Частина цієї переоцінки — 142 млрд грн — є нереалізованим (попереднім) результатом, який накопичується у вигляді резерву переоцінки в капіталі Національного банку до моменту реалізації валюти на міжбанку за більш високим курсом. Резерви скоротилися за підсумками року на 8% — до $28,5 млрд.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2022 році майже удвічі — з 166,9 млрд грн до 328,2 млрд грн — відбулось за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

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Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу в 2022 році склали 6,7 млрд грн (у 2021 році — 5,8 млрд грн).

За результатами зовнішнього аудиту консолідованої фінансової звітності Національного банку за 2022 рік, незалежний аудитор ТОВ «Ернст енд Янг аудиторські послуги» висловив думку із застереженням стосовно питання формування резервів під очікувані кредитні збитки під ОВДП, номіновані в гривні, що перебувають в портфелі Національного банку та обліковуються за амортизованою собівартістю.

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