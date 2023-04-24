Уряд встановив норму відрахування дивідендів для держкомпаній — Finance.ua
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Уряд встановив норму відрахування дивідендів для держкомпаній

Казна та Політика
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Уряд встановив норму відрахування дивідендів для держкомпаній
Уряд встановив норму відрахування дивідендів для держкомпаній
Кабінет Міністрів встановив для більшості підприємств з державною часткою базовий норматив відрахування прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів за підсумками 2022 року, на рівні 50% — за умови спрямування 30% на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії.
Відповідне рішення закріплено урядовою постановою № 358 від 18 квітня 2023 року.
Водночас Ощадбанк має спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік, НАК «Нафтогаз України», який попередньо анонсував за підсумками 2022 року чистий збиток, — 30%, решту на закупівлю природного газу, що видобувається в країні.
Укргідроенерго має виплатити 30% (за умови направлення 50% на відновлення майна), «Українська фінансова житлова корпорація» — 30% (за умови направлення 50% на фінансування доступного іпотечного кредитування), «Українське Дунайське пароплавство» — 30% (за умови направлення 50% на оновлення флоту), ПриватБанк та «Украгролізинг» — по 80%, «Укрбуд» — 95%.
Нагадаємо, внаслідок російського вторгнення українські олігархи втратили активи і політичний вплив, через що фактично перестали бути олігархами. Однак зберігаються ризики появи нових олігархів в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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