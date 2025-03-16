НБУ: Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках з початку повномасштабного вторгнення подвоївся — Finance.ua

НБУ: Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках з початку повномасштабного вторгнення подвоївся Сьогодні 11:06 — Казна та Політика

НБУ: Обсяг гривневих коштів клієнтів у банках з початку повномасштабного вторгнення подвоївся

Банківська система України нарощує запас ліквідності — обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб протягом лютого зріс на 2,3%.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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Обсяг гривневих коштів на рахунках бізнесу за лютий також зріс на 2,3%, компенсуючи більшу частину січневих ситуативних сезонних відпливів.

Тож на початку цього року повторюється тенденція, яка спостерігалася і в довоєнні часи, коли через сезонні чинники надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці календарного року, скорочуються на початку наступного, однак це скорочення швидко компенсується та не має впливу на стан ліквідності банківської системи.

Подвоєння обсягу гривневих коштів у банках

Банки із запасом виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоякісних ліквідних активів перевищують показники до повномасштабного вторгнення.

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Станом на початок березня обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становить 1,9 трлн грн, з початку повномасштабного вторгнення він подвоївся.

У регуляторі зазначили: це ключові ресурси для подальшого нарощення банками інвестицій та кредитування, що сприятиме подальшому відновленню економіки та зміцненню обороноздатності України.

Нагадаємо, з лютого 2025 року в Україні діють ліміти на карткові перекази в розмірі 150 тисяч гривень на місяць для коштів з непідтверджених джерел, а з 1 червня обмеження складуть вже 100 тисяч гривень на місяць.

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Щоб уникнути лімітів, клієнти часто намагаються відкривати рахунки в різних банках та більше використовують перекази на IBAN. Однак є частина клієнтів, які, щоб уберегтися від непотрібних ризиків, почали більш ретельно ставитися до таких банальних і часто невимушених транзакцій, як «скидання грошей на картку» родичам чи знайомим.

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