НБУ може перейти до подальшого ослаблення курсу гривні — прогноз ICU Сьогодні 17:04 — Валюта

НБУ може перейти до подальшого ослаблення курсу гривні — прогноз ICU

Національний банк минулого тижня скористався меншими дисбалансами на валютному ринку та суттєво зменшив інтервенції.

Про це повідомляють аналітики ICU.

«Загальний дефіцит валюти на ринку минулого тижня помітно зменшився. Чиста купівля валюти за чотири дні тижня зменшилася до $310 млн, що на 34% менше аналогічного періоду попереднього тижня. З цієї суми $61 млн — це дефіцит на міжбанківському ринку (утричі менше) та $249 млн — у роздрібному сегменті (на 4% більше аналогічного періоду попереднього тижня)», — сказано в повідомленні.

Це дозволило НБУ зменшити інтервенції на чверть, до $553 млн.

«Офіційний курс гривні продовжував коливатися у відносно вузькому діапазоні неподалік 41.3 грн/$ та за підсумками тижня практично не змінився і встановлений на сьогодні на рівні 41.28/$, що лише на дві копійки нижче від попередньої п’ятниці. Готівкова вартість долара США в системно важливих банках за підсумками тижня також залишилася незмінною — 41.1−41.6 грн/$», — повідомляють аналітики.

Графік: ICU

Минулого тижня НБУ скористався меншим попитом на валюту на міжбанківському валютному ринку за відносно стабільних обсягів продажу валюти клієнтами банків (юрособами).

«Тож обсяги інтервенцій зменшилися до мінімуму з кінця серпня та нижче від середньотижневого обсягу як цього року, так і від переходу до керованої гнучкості обмінного курсу. На нашу думку, НБУ може незабаром перейти до подальшого ослаблення курсу гривні до принаймні 42 грн/$ до кінця року», — прогнозують в ICU.

Довідка Finance.ua:

банкіри, домогосподарства та фінансові аналітики очікують зростання курсу долара до гривні протягом наступних 12 місяців. Банки очікують курс через 12 місяців на рівні 44,92 грн/долар. Населення прогнозує курс на рівні 44,54 грн/долар, а фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за вересень — 43,98 грн/долар;

минулого місяця населення України продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму $1,611 млрд (в еквіваленті) і придбало на $3,006 млрд. Чиста купівля валюти склала $1,394 млрд.



Гроші мають працювати. Обирайте та оформлюйте депозит на вигідних умовах за допомогою каталогу Finance.ua:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.