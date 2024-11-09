Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років — Finance.ua

Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років
Минулого місяця населення України продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму $1,611 млрд (в еквіваленті) і придбало на $3,006 млрд. Чиста купівля валюти склала $1,394 млрд.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Порівняно з вереснем обсяг купівлі валюти зріс на 27,1%, коли українці придбали $1,096 млрд.
З початку року загальна сума купленої валюти становить $9,626 млрд.
У жовтні українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років, перевершивши показник листопада 2012 року — тоді було куплено $1,523 млрд.
Нагадаємо, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, як і раніше, закликає розділити інвестиції, щоб отримати максимальну вигоду, а приблизно 30% заощаджень доцільно тримати в гривні — депозити або ОВДП.
Продавати валюту без нагальної потреби, як і раніше, недоцільно, попри здешевлення.
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