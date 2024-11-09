Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років — Finance.ua

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Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років

Валюта
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Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років
Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років
Минулого місяця населення України продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на суму $1,611 млрд (в еквіваленті) і придбало на $3,006 млрд. Чиста купівля валюти склала $1,394 млрд.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Порівняно з вереснем обсяг купівлі валюти зріс на 27,1%, коли українці придбали $1,096 млрд.
З початку року загальна сума купленої валюти становить $9,626 млрд.
Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років
У жовтні українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років, перевершивши показник листопада 2012 року — тоді було куплено $1,523 млрд.
Минулого місяця українці купили рекордний обсяг валюти за останні 12 років
Нагадаємо, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, як і раніше, закликає розділити інвестиції, щоб отримати максимальну вигоду, а приблизно 30% заощаджень доцільно тримати в гривні — депозити або ОВДП.
Продавати валюту без нагальної потреби, як і раніше, недоцільно, попри здешевлення.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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