Названо країни з найбільшими підводними флотами (інфографіка) — Finance.ua
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Названо країни з найбільшими підводними флотами (інфографіка)

Світ
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Названо країни з найбільшими підводними флотами (інфографіка)
Названо країни з найбільшими підводними флотами (інфографіка)
США мають найпотужніші підводні сили у світі — це стосується як чисельності субмарин, так і їх характеристик.
Наочно переконатися у перевазі Військово-морських сил США можна на новому графіку, представленому на медіаплатформі Voronoi (Visual Capitalist).
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Графік було створено на основі даних за 2025 рік, представлених порталом Global Firepower, який оцінює сукупну військову потужність кожної з країн світу.
США мають у своєму розпорядженні 70 субмарин. Всі вони атомні. Більшість з них — це багатоцільові підводні човни.
Названо країни з найбільшими підводними флотами (інфографіка)
Вони призначені насамперед для знищення ворожих підводних човнів, військових кораблів, а також торгових суден противника. До багатоцільових субмарин США належать, наприклад, човни типу Virginia.
Є в американців і величезні стратегічні субмарини типу Ohio, які несуть балістичні ракети UGM-133A Trident II (D5).
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Другий за величиною підводний флот має рф. Він налічує 63 підводні човни. Частина з них є атомними.
До складу атомного підводного флоту рф входять як багатоцільові субмарини (наприклад, човни проєкту 885 «‎Ясень"‎), так і стратегічні (наприклад, човни проєкту 955 «‎Борей"‎).
І «‎Ясень», і «‎Борей"‎ є новими субмаринами, які належать до останнього на сьогодні покоління — четвертого.
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Третій за величиною підводний флот має Китай (61 субмарина). Про китайські човни відомо відносно мало.
За словами фахівців, більшість з них є дизельними, але в найближчі роки флот КНР поповниться новими атомними субмаринами.
За матеріалами:
УНІАН
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