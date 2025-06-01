Названо країни з найбільшими підводними флотами (інфографіка) — Finance.ua

Названо країни з найбільшими підводними флотами (інфографіка) Сьогодні 06:21 — Світ

Названо країни з найбільшими підводними флотами (інфографіка)

США мають найпотужніші підводні сили у світі — це стосується як чисельності субмарин, так і їх характеристик.

Наочно переконатися у перевазі Військово-морських сил США можна на новому графіку, представленому на медіаплатформі Voronoi (Visual Capitalist).

Графік було створено на основі даних за 2025 рік, представлених порталом Global Firepower, який оцінює сукупну військову потужність кожної з країн світу.

США мають у своєму розпорядженні 70 субмарин. Всі вони атомні. Більшість з них — це багатоцільові підводні човни.

Вони призначені насамперед для знищення ворожих підводних човнів, військових кораблів, а також торгових суден противника. До багатоцільових субмарин США належать, наприклад, човни типу Virginia.

Є в американців і величезні стратегічні субмарини типу Ohio, які несуть балістичні ракети UGM-133A Trident II (D5).

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Другий за величиною підводний флот має рф. Він налічує 63 підводні човни. Частина з них є атомними.

До складу атомного підводного флоту рф входять як багатоцільові субмарини (наприклад, човни проєкту 885 «‎Ясень"‎), так і стратегічні (наприклад, човни проєкту 955 «‎Борей"‎).

І «‎Ясень», і «‎Борей"‎ є новими субмаринами, які належать до останнього на сьогодні покоління — четвертого.

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Третій за величиною підводний флот має Китай (61 субмарина). Про китайські човни відомо відносно мало.

За словами фахівців, більшість з них є дизельними, але в найближчі роки флот КНР поповниться новими атомними субмаринами.

УНІАН За матеріалами:

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