Названі найбільш популярні кабріолети Європи та України — Finance.ua

Названі найбільш популярні кабріолети Європи та України Сьогодні 09:37 — Особисті фінанси

Названі найбільш популярні кабріолети Європи та України

Найпопулярнішим кабріолетом Європи став кросовер Volkswagen. В Україні - BMW 4 серії.

Volkswagen T-Roc — кросовер зі складним дахом, який продається вже чотири роки. За обсягами реалізації позашляховик несподівано випередив Mazda MX-5 Miata та Alpine A110. Як повідомляє Аutoconsulting.com.ua з посиланням на Automotive News, лідером сегменту кабріолетів на європейському ринку за підсумками семи місяців 2023 року виявився— кросовер зі складним дахом, який продається вже чотири роки. За обсягами реалізації позашляховик несподівано випередив Mazda MX-5 Miata та Alpine A110.

Відкрита версія T-Roс дебютувала у 2019 році як «перший кросовер-кабріолет у компактному класі» та єдиний кабріолет Volkswagen у актуальній модельній лінійці. У ході перетворення зі звичайного кросовера в кабріолет T-Roc втратив задні двері та отримав тканинний складений дах на чотирьох поперечках, який можна опустити і підняти за 30 секунд на швидкості до 30 кілометрів на годину.

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У 2021-му модель отримав рестайлінг, під час якого було переглянуто дизайн оптики, збільшено розмір екрану мультимедійної системи та розширено список опцій.

Західні журналісти скептично ставилися до ринкових перспектив кросовера з відкритим верхом, проте в 2023 продажі T-Roc Сabrio пішли вгору, і модель очолила сегмент дводверних кабріолетів, обігнавши Mazda MX-5. Так, за сім місяців 2023 року європейці купили 8732 екземпляри T-Roc Сabrio, що на 9,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За той же час Mazda MX-5 розійшлася в Європі в кількості 4570 штук, продемонструвавши зростання продажів на 53,9%. Замикає трійку лідерів A110 із показником 2155 реалізованих машин (+16,8%).

Виробництво VW T-Roc Сabrio налагоджено на заводі Volkswagen у Німеччині, тоді як стандартний T-Roc збирають у Португалії. T-Roc Сabrio — єдиний кросовер з відкидним дахом на ринку з того моменту, як Land Rover зняв з конвеєра кабріолет Range Rover Evoque Convertible.

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В Україні VW T-Roc Сabrio не представлений. В сегменті кабріолетів в нашій країні лідирує BMW 4 серії з продажами всього 4 автомобілів з початку року на ринку нових авто. Загалом, сегмент кабріолетів в цьому році демонструє зростання на 70% (22 нових автомобілі проти 13 за аналогічний період минулого року).

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