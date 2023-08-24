Як правильно купувати авто з Америки: корисні поради — Finance.ua

Як правильно купувати авто з Америки: корисні поради Сьогодні 16:04 — Технології&Авто

Як правильно купувати авто з Америки: корисні поради

Фахівці auto.ria розповіли, на що слід звернути увагу потенційному покупцеві, який розглядає автівки зі США чи Канади, які вже присутні в Україні. Вважатимемо, що нас цікавить авто на сьогодні, чи максимум — на завтра, а не через кілька місяців.

У чому головні відмінності «американців»

Є три ключові моменти, які відрізняють більшість авто, що прибули із-за океану, від тих, які були призначені для європейського ринку.

Перший — нижча у порівнянні з аналогічними за класом та віком «європейцями» ціна.

Другий — середній вік у групі «американців», який істотно менший, ніж у свіжопригнаних з ЄС авто (6 років проти 11).

Третій — це «аукціонне минуле», завдяки якому ці машини, власне, порівняно дешевші та «свіжіші». При цьому слід розуміти, що на майданчик страхового аукціону машини не потрапляють без причин — найчастіше це ДТП з певними пошкодженнями кузова, град, повінь, а то й пожежа чи вандалізм. Тобто, в історії більшості авто з країн Америки відбулася якась подібна подія, після чого машина була відремонтована й повернена до експлуатації вже в Україні.

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Отже, якщо для вас наявність бодай однієї подряпини на автомобілі неприпустима, навіть коли вона професійно зафарбована, тоді краще зверніть свою увагу на місцеві європейські авто. Не забуваючи про те, що і вони могли в минулому бути учасниками ДТП чи пережити інші негаразди (як то «скрутка» пробігу) — все слід ретельно перевірити, і далі ми розповімо як саме.

Коли варто відмовитися від купівлі авто з Америки

Варто утриматися від купівлі варіантів, де спрацювала хоча б одна подушка безпеки. Системи Airbag насправді не передбачають жодних «реставрацій», «очистки краш-дата» чи подібних кустарних рішень. Не варто ризикувати власною безпекою. Також радимо оминути автівки, які отримали справді значні кузовні пошкодження, особливо передньої частини, котра насичена різними важливими елементами, або ж мали інші, назвемо їх «екзотичні» травми, на кшталт пожежі у салоні чи тривалого занурення у морську воду.

Як перевірити авто з Америки

Важливо розуміти, що подекуди трапляються випадки, коли машина не вперше мала «аксідент», через який потрапила на майданчик страхового аукціону. Буває, що до «тотального тайтлу» машина вже бувала в ДТП у США, або (після ремонту) вже й в Україні. Дізнатися повну історію авто до прибуття в Україну можна за допомогою звітів CARFAX, або отримати повну інформацію, включно з історією експлуатації тут, скориставшись розширеними звітами VIN+ чи VIN MAX.

Адаптація авто зі США для Європи: на що звернути увагу

Окрім ринкових відмінностей, про що ми говорили у попередніх розділах, є ще низка конструктивних відмінностей. Краще обрати автівку, де вже переобладнані задні ліхтарі сигналу повороту на жовтий колір, водійське дзеркало з плаского замінене на сферичне, присутні бокові повторювачі «поворотників» (на корпусах дзеркал або передніх крилах), а фари головного світла замінені чи переобладнані на такі, що відповідають європейському стандарту (дають проєкцію, де межа зі «сходинкою»). Не зайвими будуть також задня протитуманна фара та бризковики.

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Крім цього зручно, якщо панель приладів, зокрема спідометр, розграфлені не в милях, а у кілометрах на годину, блок керування кліматичною установкою переведений з градусів Фаренгейта у градуси за Цельсієм, радіоприймач «перешитий» для роботи з європейським FM-діапазоном. Ідеально, коли меню бортових мультимедійних систем ще й має українську мову. Коли всі ці моменти в автомобілі вже хтось владнав до вас — ви значно заощадите час та кошти на адаптацію «американця» для безпроблемної експлуатації в Європі, особливо коли маєте у планах подорожі за кордон.

Коротко про найголовніше:

Ознайомилися з описом та фото авто, яке продається — обов’язково перегляньте його фото з аукціону. Відкиньте варіанти, де продавці не надають VIN-код автомобіля, це свідчить про єдине — є що приховувати. Якщо машина попередньо влаштовує, варто замовити розширені звіти (CARFAX, VIN+), щоб знати більше, зокрема про ймовірні інші ДТП, які могли бути в історії автомобіля. Поцікавтесь, чи адаптована машина для експлуатації в Європі. Зустріньтесь з продавцем, огляньте автомобіль. Здійсніть технічну перевірку — варто знати, з чим вам же мати справу: чи потрібні якісь ремонтні роботи, чи немає слідів рихтування та фарбування на тих елементах, які не були пошкоджені на фото з аукціону. Вислухайте резюме автомеханіка, який проводив перевірку. Зважте усі «плюси» та «мінуси» конкретного автомобіля, розрахуйте бюджет на його доведення до цілковито справного стану (якщо у цьому є потреба), та до відповідності європейським стандартам. Порівняйте ціни на схожі пропозиції, поторгуйтеся, та приймайте зважене рішення щодо купівлі.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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