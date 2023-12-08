НАЗК запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАЗК запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї рф

Казна та Політика
119
НАЗК запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї рф
НАЗК запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї рф, nazk.gov.ua
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило, що запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Читайте також
«Національне агентство з питань запобігання корупції запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї на порталі „Війна і санкції“. Вона вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються росією та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки», — сказано в повідомленні.
Наразі база даних містить інформацію про іноземні компоненти, знайдені у російському та іранському озброєнні, що використовується рф протягом повномасштабного вторгнення проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Читайте також
«Тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя та служити розвитку, росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць — масштабна задача для будь-якого державного органу. Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру. Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку», — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
Вид озброєння, виробник, технічні характеристики — вся ця інформація наявна щодо кожного компонента. Тому кожен, від журналіста-розслідувача до іноземного посадовця, зможе зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання, притягнути співучасників цієї війни до відповідальності.
Читайте також
Розділ «Іноземні компоненти у зброї» буде оновлюватися. Так, згодом планується додати можливість підписки на оновлення переліку. Щоразу як НАЗК додаватиме новий компонент, усі охочі отримуватимуть сповіщення про це.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.