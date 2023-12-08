НАЗК запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї рф — Finance.ua

НАЗК запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї рф Вчора 10:30 — Казна та Політика

НАЗК запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї рф, nazk.gov.ua

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило, що запускає відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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«Національне агентство з питань запобігання корупції запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї на порталі „ Війна і санкції “. Вона вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються росією та Іраном у різного роду БПЛА, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки», — сказано в повідомленні.

Наразі база даних містить інформацію про іноземні компоненти, знайдені у російському та іранському озброєнні, що використовується рф протягом повномасштабного вторгнення проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

«Тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя та служити розвитку, росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств. Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць — масштабна задача для будь-якого державного органу. Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру. Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку», — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Вид озброєння, виробник, технічні характеристики — вся ця інформація наявна щодо кожного компонента. Тому кожен, від журналіста-розслідувача до іноземного посадовця, зможе зібрати достатню доказову базу та дослідити ланцюги постачання, притягнути співучасників цієї війни до відповідальності.

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Розділ «Іноземні компоненти у зброї» буде оновлюватися. Так, згодом планується додати можливість підписки на оновлення переліку. Щоразу як НАЗК додаватиме новий компонент, усі охочі отримуватимуть сповіщення про це.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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