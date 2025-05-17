Найстаріші компанії в Україні та світі — Finance.ua

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Найстаріші компанії в Україні та світі

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Найстаріші компанії в Україні та світі
Найстаріші компанії в Україні та світі
Дослідження показують: більшість приватних компаній існує близько 10 років. Але у світі діють понад 5 500 компаній, яким щонайменше 200 років, а деяким понад 1 000 років.
Про найстаріші компанії у світі та в Україні розповідає «Телеканал 24».

Яка компанія найстаріша у світі

Найстарішою компанією світу вважається японська Kongo Gumi, заснована у 578 році для будівництва буддистських храмів.
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Протягом століть це був сімейний бізнес, який зберігав незалежність до 2006 року, коли став частиною Takamatsu Construction.
Серед інших найстаріших японських компаній — готелі Nishiyama Onsen Keiunkan (705 рік), Koman (717 рік) і Hoshi (718 рік), а також виробник ритуального паперу Genda Shigyo (771 рік).
Усі вони досі належать родинам-засновникам і працюють у своїх традиційних сферах.

Які найстаріші компанії в Європі досі працюють

Найстаріший ресторан у світі — це австрійський St. Peter Stiftskulinarium в Зальцбурзі. Його історія налічує майже 1 220 років.
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Заснований він був у 803 році та приймав таких гостей, як Карл Великий, а також, ймовірно, Моцарт та навіть Колумб.
Ресторан і сьогодні залишається популярним серед туристів і місцевих.
А найстаріша компанія Франції — це Паризький монетний двір, заснований ще в 864 році.
Він функціонує досі, поєднуючи виробництво монет з музеєм, який привертає відвідувачів з усього світу.

Яка найстаріша компанія в Україні

Найстарішою діючою компанією в Україні вважається Дрогобицький соляний завод, розташований у Львівській області.
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Цей завод є не лише найстарішим в Україні, а й входить до числа 30 найдавніших підприємств Європи.
Згідно з різними джерелами, він був заснований ще в 1 250 році, хоча перша задокументована згадка про видобуток солі в Дрогобичі датується 1 390 роком.
Як і понад 700 років тому, завод продовжує виробляти сіль за традиційною технологією.
За матеріалами:
Телеканал 24
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