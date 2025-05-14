У звичайній київській п’ятиповерхівці зареєстровано понад 2 тис. компаній — Опендатабот Сьогодні 13:37

У звичайній київській п’ятиповерхівці зареєстровано понад 2 тис. компаній — Опендатабот

9318 компаній з’явилося в місцях масових реєстрацій від початку повномасштабної війни.

Про це свідчить статистика Опендатабота.

2775 з них долучилося торік — за рік кількість таких «реєстрантів» скоротилась майже на чверть. Наразі до точок масової реєстрації бізнесів можна віднести 1654 адреси, понад половина з них — в Києві.

180 тис. компаній загалом зареєстровано на цих адресах, 83% з них активні (чинні). Найбільше таких бізнесів у Києві — 68% або 101 тис. Ще 6% компаній перебувають у Харківщині — 9,4 тис. Трійку лідерів закриває Дніпропетровщина — 4.5% або 6,6 тис. бізнесів

Найбільше компаній (2367) зареєстровано у Києві за адресою вулиця Мельникова, будинок 12. Згідно з мапою, це звичайна жила п’ятиповерхівка. Ця адреса є Ця адреса є лідером за компаніями ще з 2018 року, коли Опендатабот вперше почав досліджувати цю тему.

Якщо вважати, що середній розмір офісу для однієї компанії — 100 кв. м, тож щоб реально розмістити всі ці компанії, потрібно 237 300 кв. м офісної площі. Відповідно, будинок по Мельникова 12, мав би бути схожим мінімум на 1,5 «Гулівера» в Києві. До слова, наразі офіційно у «Гулівер холл» зареєстровано 100 компаній.

30.6% усіх компаній, що зареєстровані на таких адресах, займаються оптовою торгівлею, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. Це орієнтовно 45,7 тис. підприємств.

«Реєстрація компанії за адресою масової реєстрації (за винятком адрес бізнес-центрів) є однією з ознак того, що юридична особа є компанією-оболонкою — про це прямо вказується у підзаконних актах у сфері фінансового моніторингу. Адресою масової реєстрації при цьому визнається адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень», — зазначає адвокат Олексій Колток, партнер юридичної фірми Sayenko Kharenko.

Така реєстрація не є незаконною, проте утворює певні ризики. Зокрема, банки, страхові компанії чи інші установи мають поглиблено перевіряти та вимагати документи, які спростовують ознаки фіктивності. В іншому разі, можна отримати відмову в обслуговуванні. А Податкова ретельніше перевіряє такі компанії, особливо під час виїзних перевірок. Якщо за адресою реєстрації не виявиться вказаного бізнесу, його податкові накладні можуть заблокувати. Крім того, Податкова може поставити під сумнів витрати для податку на прибуток та податковий кредит з ПДВ, нараховані під час отримання товару/послуги від компанії за адресою масової реєстрації. Також ці ризики стосуються й партнерів компанії, саме тому така реєстрація може погано вплинути на репутацію бізнесу та ділові зв’язки, додає адвокат.

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