Найпопулярніші вакансії серед технічних службовців: кого найбільше шукали в 2025 році

26% усіх вакансій припадає на три групи професій.

Державна служба зайнятості професії в Україні ділить на 9 розділів. Група, яка об’єднує технічних службовців, працівників сфери торгівлі та послуг, а також кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства у 2025 році об’єднала понад 117 тисяч вакансій, або ж 26% від всіх запропонованих робочих місць. Таку роботу шукали майже 173 тисячі людей.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Технічні службовці

Група технічних службовців охоплює 211 професій. Протягом року роботодавці подали майже 25 тис. вакансій у цьому сегменті.

Найчастіше працедавці шукали:

адміністраторів — 5,3 тис. вакансій;

касирів торговельного залу — 4,5 тис.;

комірників (службовців на складі) — майже 3,3 тис.

Також стабільним був попит на діловодів, обліковців, секретарів, операторів комп’ютерного набору та касирів на підприємствах, в установах і організаціях.

Серед шукачів роботи найбільший інтерес викликали вакансії касира торговельного залу — 4,9 тис. звернень. Посада адміністратора цікавила майже 4,8 тис. осіб. Третьою за популярністю стала професія листоноші — близько 3,3 тис. запитів.

Також затребуваними залишалися вакансії комірників, операторів комп’ютерного набору, діловодів, обліковців і секретарів.

Працівники торгівлі та сфери послуг

Розділ працівників торгівлі та послуг включає 209 професій. Минулого року роботодавці подали понад 82 тис. вакансій у цьому сегменті.

Найбільше пропозицій стосувалося таких професій:

продавець продовольчих товарів — близько 19 тис. вакансій;

продавець-консультант — майже 14 тис.;

кухар — понад 12 тис.

Також активно шукали охоронників, молодших медичних сестер (санітарів-буфетників), продавців непродовольчих товарів, бариста та офіціантів.

З боку шукачів роботи найбільший попит мали вакансії продавця продовольчих товарів — близько 27 тис. запитів. Професією кухаря цікавилися понад 16 тис. осіб, продавця-консультанта — понад 15 тис.

Також популярними залишалися посади продавця непродовольчих товарів, охоронника, перукаря, офіціанта та бармена.

Кваліфіковані робітники аграрного та лісового секторів

Група кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства налічує 77 професій. За рік Служба зайнятості запропонувала майже 9,9 тис. вакансій у цьому сегменті.

Найбільший попит з боку роботодавців мали:

робітники з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва — понад 2 тис. вакансій;

робітники фермерських господарств — майже 1 тис.;

озеленювачі — 635 вакансій.

Також затребуваними були працівники на лісокультурних і лісогосподарських роботах, птахівники, оператори машинного доїння, тваринники та робітники з догляду за тваринами.

Серед шукачів роботи найчастіше цікавилися вакансіями робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва — понад 4,1 тис. звернень. Популярними також були пропозиції роботи на лісокультурних і лісогосподарських роботах — 1,4 тис. запитів, а також у фермерських господарствах — майже 1,4 тис.

Загалом у цьому розділі стабільний інтерес мали професії дояра, виноградаря, тваринника, овочівника та працівника зеленого будівництва.

