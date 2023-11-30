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Найпопулярніші машини в Україні на вторинному ринку — рейтинг

Технології&Авто
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Найпопулярніші машини в Україні на вторинному ринку — рейтинг
Найпопулярніші машини в Україні на вторинному ринку — рейтинг
Згодом автомобіль, що набрав пробіг і додавши кілька років до свого віку, лише здешевлюється. Тут виникають питання: наскільки швидко здешевлюється авто та чи змінюється ціна на всі автомобілі однаково з часом.
Відповісти на ці питання постаралися експерти Auto.ria.
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Щоб розібратися в цьому питанні, візьмемо нашого першого кандидата для вивчення — популярний на українському ринку автомобілів Volkswagen Passat. Експерти проаналізували вартість однієї і тієї ж моделі різних років випуску і склали графік кожної моделі.
Попри те, що дані з сайту з продажу авто не можна вважати цілком достовірними і такими, що враховують усі фактори, подібні обчислення допомагають розібратися в тому, наскільки швидко та чи інша модель втрачає ціну.
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На опублікованому графіку зазначено, скільки відсотків ціни втрачає автомобіль за один рік, тому власники можуть прорахувати, наскільки знеціниться їхній автомобіль за кілька років. У середньому можна помітити, що найменше в ціні втрачають бюджетні автомобілі та середньо бюджетні авто, а ось із бізнес та преміального сегмента до списку потрапили тільки Audi, Mercedes-Benz і BMW.
Найпопулярніші машини в Україні на вторинному ринку — рейтинг
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За матеріалами:
auto.ria.com
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