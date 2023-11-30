Найпопулярніші машини в Україні на вторинному ринку — рейтинг
Згодом автомобіль, що набрав пробіг і додавши кілька років до свого віку, лише здешевлюється. Тут виникають питання: наскільки швидко здешевлюється авто та чи змінюється ціна на всі автомобілі однаково з часом.
Відповісти на ці питання постаралися експерти Auto.ria.
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Щоб розібратися в цьому питанні, візьмемо нашого першого кандидата для вивчення — популярний на українському ринку автомобілів Volkswagen Passat. Експерти проаналізували вартість однієї і тієї ж моделі різних років випуску і склали графік кожної моделі.
Попри те, що дані з сайту з продажу авто не можна вважати цілком достовірними і такими, що враховують усі фактори, подібні обчислення допомагають розібратися в тому, наскільки швидко та чи інша модель втрачає ціну.
На опублікованому графіку зазначено, скільки відсотків ціни втрачає автомобіль за один рік, тому власники можуть прорахувати, наскільки знеціниться їхній автомобіль за кілька років. У середньому можна помітити, що найменше в ціні втрачають бюджетні автомобілі та середньо бюджетні авто, а ось із бізнес та преміального сегмента до списку потрапили тільки Audi, Mercedes-Benz і BMW.
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