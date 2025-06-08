Найпопулярніші «чоловічі» професії серед українок — Finance.ua

Найпопулярніші «чоловічі» професії серед українок
У травні роботодавці подали 153 заяви від роботодавців на навчання 300 жінок, 268 з яких — вже здобувають необхідні навички.
Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.
Найпопулярнішими за цей час стали професії:
- верстатниці деревообробних верстатів;
- трактористки;
- водійки навантажувача;
- електромонтерки;
- водійки трамвая.
Як повідомляють у відомстві, за грантами Служби зайнятості близько 60% - засновниці компаній жінки.
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Нагадаємо, Projector Foundation за підтримки International Trade Centre (ITC) оголошує набір на безоплатне онлайн-навчання у сфері креативних та IT індустрій для жінок в Україні.
Податися на програму можуть жінки віком від 18 років, які відповідають одному або кільком критеріям:
- проживають на прифронтових або деокупованих територіях;
- проживають у селах чи селищах України;
- є внутрішньо переміщеними особами на території України;
- є партнерками військовослужбовців.
Дедлайн подачі заявок: 9 червня 2025 року.
Прочитати детальну інформацію про набір на навчання та реєстрацію можна на сайті проєкту.
Серед безробітних в Україні фіксується значна гендерна диспропорція: 82% складають жінки, що значною мірою поснюється мобілізацією та воєнним станом.
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