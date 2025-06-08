Найпопулярніші «чоловічі» професії серед українок — Finance.ua

Найпопулярніші «чоловічі» професії серед українок Сьогодні 19:16 — Особисті фінанси

Найпопулярніші «чоловічі» професії серед українок

У травні роботодавці подали 153 заяви від роботодавців на навчання 300 жінок, 268 з яких — вже здобувають необхідні навички.

Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Найпопулярнішими за цей час стали професії:

верстатниці деревообробних верстатів;

трактористки;

водійки навантажувача;

електромонтерки;

водійки трамвая.



Як повідомляють у відомстві, за грантами Служби зайнятості близько 60% - засновниці компаній жінки.

Нагадаємо, Projector Foundation за підтримки International Trade Centre (ITC) оголошує набір на безоплатне онлайн-навчання у сфері креативних та IT індустрій для жінок в Україні.

Податися на програму можуть жінки віком від 18 років, які відповідають одному або кільком критеріям:

проживають на прифронтових або деокупованих територіях;

проживають у селах чи селищах України;

є внутрішньо переміщеними особами на території України;

є партнерками військовослужбовців.

Дедлайн подачі заявок: 9 червня 2025 року.

Прочитати детальну інформацію про набір на навчання та реєстрацію можна на сайті проєкту.

Серед безробітних в Україні фіксується значна гендерна диспропорція: 82% складають жінки, що значною мірою поснюється мобілізацією та воєнним станом.

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