Жінкам пропонують безкоштовно опанувати IT та дизайн: хто зможе податись (терміни, умови) — Finance.ua

Жінкам пропонують безкоштовно опанувати IT та дизайн: хто зможе податись (терміни, умови) Вчора 17:15 — Особисті фінанси

Жінкам пропонують безкоштовно опанувати IT та дизайн: хто зможе податись (терміни, умови)

Projector Foundation за підтримки International Trade Centre (ITC) оголошує набір на безоплатне онлайн-навчання у сфері креативних та IT індустрій для жінок в Україні. Про це пише Міністерство економіки України.

Що це дасть

Освіта дозволить їм здобути нові професійні навички, створити професійне портфоліо, отримати підтримку у вигляді HR-воркшопів та менторських сесій.

Хто може податись на програму

Жінки віком від 18 років, які відповідають одному або кільком критеріям:

проживають на прифронтових або деокупованих територіях;

проживають у селах чи селищах України;

є внутрішньо переміщеними особами на території України;

є партнерками військовослужбовців.

Напрями навчання

Податися на навчання, що стартує у червні-липні, можна за такими напрямами:

Copywriting Beginning (1 група, 20 студенток, 2 місяці),

IT Project Mamagement (1 група, 20 студенток, 3 місяці),

Web Design Beginning (1 група, 20 студенток, 3 місяці),

Graphic Design Beginning (1 група, 20 студенток, 3 місяці).

Дедлайн подачі заявок: 9 червня 2025 року.

Прочитати детальну інформацію про набір на навчання та реєстрацію можна на сайті проєкту

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