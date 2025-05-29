Жінкам пропонують безкоштовно опанувати IT та дизайн: хто зможе податись (терміни, умови) — Finance.ua

Жінкам пропонують безкоштовно опанувати IT та дизайн: хто зможе податись (терміни, умови)
Projector Foundation за підтримки International Trade Centre (ITC) оголошує набір на безоплатне онлайн-навчання у сфері креативних та IT індустрій для жінок в Україні. Про це пише Міністерство економіки України.
Що це дасть
Освіта дозволить їм здобути нові професійні навички, створити професійне портфоліо, отримати підтримку у вигляді HR-воркшопів та менторських сесій.
Хто може податись на програму
Жінки віком від 18 років, які відповідають одному або кільком критеріям:
- проживають на прифронтових або деокупованих територіях;
- проживають у селах чи селищах України;
- є внутрішньо переміщеними особами на території України;
- є партнерками військовослужбовців.
Напрями навчання
Податися на навчання, що стартує у червні-липні, можна за такими напрямами:
- Copywriting Beginning (1 група, 20 студенток, 2 місяці),
- IT Project Mamagement (1 група, 20 студенток, 3 місяці),
- Web Design Beginning (1 група, 20 студенток, 3 місяці),
- Graphic Design Beginning (1 група, 20 студенток, 3 місяці).
Дедлайн подачі заявок: 9 червня 2025 року.
Прочитати детальну інформацію про набір на навчання та реєстрацію можна на сайті проєкту.
Поділитися новиною