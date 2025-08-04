Найпопулярніші авто в Україні цього літа (інфографіка) — Finance.ua

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Найпопулярніші авто в Україні цього літа (інфографіка)

Технології&Авто
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Найпопулярніші авто в Україні цього літа (інфографіка)
Найпопулярніші авто в Україні цього літа (інфографіка)
Як повідомляє Укравтопром, в десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків за минулий місяць потрапили лише кросовери.
Очолив рейтинг RENAULT Duster.
Найпопулярніші авто в Україні цього літа (інфографіка)
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За минулі 4 роки українці все менше схиляються до покупки «свіжопригнаних» дизелів, натомість їхню частку займають бензинові варіанти, і ще більше — електричні. Легковики з гібридними силовими установками, навіть попри певне статистичне нарощення частки, не займають вагомого місця у сегменті імпорту.
Попри розвиток електротранспорту, бензинові автомобілі залишаються найпопулярнішим вибором. У першому півріччі 2025 року вони охопили 46,1% ринку, лише трохи поступившись результату минулого року (47,6%). Про це пише Інститут дослідження авторинку.
У 2022 році дизель мав 56,9% частки ринку імпортних уживаних авто. У 2025-му — лише 23,2%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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