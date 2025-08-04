Найпопулярніші авто в Україні цього літа (інфографіка) — Finance.ua

Найпопулярніші авто в Україні цього літа (інфографіка) Сьогодні 13:34 — Технології&Авто

Найпопулярніші авто в Україні цього літа (інфографіка)

Як повідомляє Укравтопром, в десятку найпопулярніших авто на українському ринку нових легковиків за минулий місяць потрапили лише кросовери.

Очолив рейтинг RENAULT Duster.

Читайте також ТОП-10 нових автомобілів на українському авторинку

У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% - ніж в липні торік.

За минулі 4 роки українці все менше схиляються до покупки «свіжопригнаних» дизелів, натомість їхню частку займають бензинові варіанти, і ще більше — електричні. Легковики з гібридними силовими установками, навіть попри певне статистичне нарощення частки, не займають вагомого місця у сегменті імпорту.

Попри розвиток електротранспорту, бензинові автомобілі залишаються найпопулярнішим вибором. У першому півріччі 2025 року вони охопили 46,1% ринку, лише трохи поступившись результату минулого року (47,6%). Про це пише Інститут дослідження авторинку.

У 2022 році дизель мав 56,9% частки ринку імпортних уживаних авто. У 2025-му — лише 23,2%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.