ТОП-10 нових автомобілів на українському авторинку — Finance.ua

ТОП-10 нових автомобілів на українському авторинку 04.08.2025, 02:03 — Технології&Авто

ТОП-10 нових автомобілів на українському авторинку

У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% - ніж в липні торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

«Першість на ринку утримує японська марка Toyota. Однак до неї дуже стрімко наближається китайська BYD, яка рік тому була на дев’ятій сходинці рейтингу», — йдеться в повідомленні.

ТОП-10 нових автівок на українському авторинку

За липень 2025 року

Toyota — 820 од. (-20% до липня 2024 р.); BYD — 744 од. (+241%); Renault — 654 од. (+11%); Skoda — 559 од. (+48%); Volkswagen — 491 од. (+47%); Honda — 319 од. (+9%); Hyundai — 298 од. (+32%); BMW — 263 од. (-58%); Audi — 253 од. (+20%); Zeekr — 191 од. (+125%).

Всього з початку року в країні було зареєстровано близько 39,3 тис. нових легковиків, що лише на 0,1% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Лідером серед ввезеного «секонд-хенду», залишається Volkswagen Golf.

До речі, якщо говорити про ціни на вживані автівки, то за даними Інституту досліджень авторинку , розподіл такий:

Газобалонні авто: найдешевший сегмент — у червні середня ціна становила $2 500.

Бензинові легковики: наймасовіший сегмент ринку — $6 100.

Дизельні авто: середня ціна зросла до $7 500 і з початку року стабільно зростає.

Гібриди (HEV/MHEV/PHEV): середня ціна підскочила до $13 600.

Електромобілі: залишаються найдорожчими — $16 000.

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