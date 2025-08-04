ТОП-10 нових автомобілів на українському авторинку — Finance.ua

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ТОП-10 нових автомобілів на українському авторинку

Технології&Авто
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ТОП-10 нових автомобілів на українському авторинку
ТОП-10 нових автомобілів на українському авторинку
У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% - ніж в липні торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
«Першість на ринку утримує японська марка Toyota. Однак до неї дуже стрімко наближається китайська BYD, яка рік тому була на дев’ятій сходинці рейтингу», — йдеться в повідомленні.

ТОП-10 нових автівок на українському авторинку

За липень 2025 року
  1. Toyota — 820 од. (-20% до липня 2024 р.);
  2. BYD — 744 од. (+241%);
  3. Renault — 654 од. (+11%);
  4. Skoda — 559 од. (+48%);
  5. Volkswagen — 491 од. (+47%);
  6. Honda — 319 од. (+9%);
  7. Hyundai — 298 од. (+32%);
  8. BMW — 263 од. (-58%);
  9. Audi — 253 од. (+20%);
  10. Zeekr — 191 од. (+125%).
Всього з початку року в країні було зареєстровано близько 39,3 тис. нових легковиків, що лише на 0,1% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.
Лідером серед ввезеного «секонд-хенду», залишається Volkswagen Golf.
До речі, якщо говорити про ціни на вживані автівки, то за даними Інституту досліджень авторинку, розподіл такий:
  • Газобалонні авто: найдешевший сегмент — у червні середня ціна становила $2 500.
  • Бензинові легковики: наймасовіший сегмент ринку — $6 100.
  • Дизельні авто: середня ціна зросла до $7 500 і з початку року стабільно зростає.
  • Гібриди (HEV/MHEV/PHEV): середня ціна підскочила до $13 600.
  • Електромобілі: залишаються найдорожчими — $16 000.
За матеріалами:
Finance.ua
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