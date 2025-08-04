ТОП-10 нових автомобілів на українському авторинку — Finance.ua

ТОП-10 нових автомобілів на українському авторинку
У липні українці придбали понад 6,4 тис. нових легкових авто. Це на 7% більше, ніж у червні, та на 1% - ніж в липні торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
«Першість на ринку утримує японська марка Toyota. Однак до неї дуже стрімко наближається китайська BYD, яка рік тому була на дев’ятій сходинці рейтингу», — йдеться в повідомленні.
ТОП-10 нових автівок на українському авторинку
За липень 2025 року
- Toyota — 820 од. (-20% до липня 2024 р.);
- BYD — 744 од. (+241%);
- Renault — 654 од. (+11%);
- Skoda — 559 од. (+48%);
- Volkswagen — 491 од. (+47%);
- Honda — 319 од. (+9%);
- Hyundai — 298 од. (+32%);
- BMW — 263 од. (-58%);
- Audi — 253 од. (+20%);
- Zeekr — 191 од. (+125%).
Всього з початку року в країні було зареєстровано близько 39,3 тис. нових легковиків, що лише на 0,1% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.
Лідером серед ввезеного «секонд-хенду», залишається Volkswagen Golf.
До речі, якщо говорити про ціни на вживані автівки, то за даними Інституту досліджень авторинку, розподіл такий:
- Газобалонні авто: найдешевший сегмент — у червні середня ціна становила $2 500.
- Бензинові легковики: наймасовіший сегмент ринку — $6 100.
- Дизельні авто: середня ціна зросла до $7 500 і з початку року стабільно зростає.
- Гібриди (HEV/MHEV/PHEV): середня ціна підскочила до $13 600.
- Електромобілі: залишаються найдорожчими — $16 000.
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